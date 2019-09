Goofy no es un perro, según los usuarios de Twitter

Esta mañana de martes todo era normal: ha sonado el despertador, me he levantado de la cama y he ido a hacerme el desayuno. Pero quién me iba a decir que, cuando hiciese mi repaso de Twitter matinal, iba a llevarme uno de los mayores fraudes de mi vida. Porque sí, me he sentido engañado todos estos años. ¿La razón? Disney nos ha engañado a todos con uno de sus personajes más queridos: Goofy.

He visto que el famoso personaje creado en 1932 y que damos por hecho que es un perro (las orejas y la nariz no engañan) era trending topic. La causa me ha dejado sin palabras: ahora se supone que Goofy es una vaca. ¡Una vaca!

Con unos pantallazos de un artículo de Wikipedia, algunos usuarios confirmaban la teoría de que el mejor amigo de Mickey Mouse es una vaca. Además, teniendo en cuenta que su pareja es Clarabella, una vaca, tendría sentido. De todos modos, ¿no tendría que ser un toro en ese caso?

Pero la cosa no se queda ahí. Otros han hablado sobre que si fuese un perro tendría que lucir como Pluto. Vamos, andar a cuatro patas y ladrar. Resumiendo: que no hay nadie que tenga claro qué animal es Goofy.

Por suerte, en este tipo de casos, es mejor no acudir a Wikipedia (recordad que todo el mundo puede cambiar la información de la página en su versión en español). Para despejar nuestras dudas del todo, hemos preferido acudir directamente a la página oficial de Disney y ver qué dice sobre este personaje. Y, para nuestra tranquilidad, Goofy sí es un perro.

Ha sido la misma compañía quien, visto el revuelo que se ha formado, ha querido desmentir que Goofy sea una vaca. Ha sido a través de su cuenta de Disney World ¡Gracias, por fin podremos dormir con tranquilidad!

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN — Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019

Eso sí, el debate sobre su procedencia ha dejado todo tipo de reacciones en Twitter. ¡Si hasta había partidarios de que Goofy era una ballena! Lo importante es que Goofy siempre seguirá siendo Goofy.