Mina El Hammani (Élite) deja con la boca abiera a Broncano en ‘La resistencia’ con su respuesta sobre sexo

La Resistencia ya está otra vez en antena y fiel a sus costumbres. La pregunta sobre el dinero que tiene el invitado y lo que ha follado durante el último mes, sigue siendo algo ineludible. Bien lo sabe Mina El Hammani que ha visitado a David Broncano para presentar su serie: Élite.

Después de abrir un debate fonético sobre la pronunciación del apellido de la actriz, se han puesto a repasar su biografía. Ahora sabemos que nació en Madrid, en 1993, y que sus padres son de Casablanca y el Reef.

Empezó a trabajar en series como Centro médico. “Me salvó de la indigencia”, confesó Mina sobre el capitular que hizo, “no podía pagar el piso ese mes y me vino muy bien”. Ahora, es una de las chicas de Élite y su estatus económico ha mejorado desde aquellos inicios en los que hacía de chica musulmana embarazada que quería abortar pero que no le tratara ningún médico varón.

Su papel sigue siendo el de chica musulmana con ciertas tradiciones arraigadas un tanto conservadoras que entran en conflicto con la joven estudiante que se enamora y decide vivir como el resto de sus compañeros.

Hay más. Ahora también sabemos que si hablamos de música, Mina tiene una favorita. Una de esas mujeres con carácter que ha hecho mucho por el empoderamiento femenino: Beyoncé. Ha dejado claro que su canción favorita ahora mismo es Baby Boy que canta con Sean Paul.

Pero quien va a la Resistencia sabe que hay dos preguntas que le van a hacer sí o sí. A la cuestión del dinero, Mina dejó claro que tiene menos de 50.000 euros. En cuanto a la cantidad de sexo en el último mes, su respuesta fue contundente: Cero.

Broncano se mostró bastante incrédulo y tuvo que aclararle que por relaciones sexuales entendían ‘todo’. Ella se mantuvo en sus trece. “Trabajo mucho, no tengo tiempo”, admitió.

Y ahí se quedó con la boca abierta y digiriendo que haya gente que pueda contestar lo mismo que ella.