‘Got talent’: El golpe bajo de Risto a un bailarín que le puso celoso

Parece que a Risto le molesta encontrarse con alguien que le haga de reflejo porque así lo demostró en el estreno de la quinta temporada de 'Got talent'.

En el escenario apareció Charlie, un francés de 32 años que al presentarse ya mostró una actitud chulesca pero divertida que hizo reír a todos excepto al publicista:

"¿Se puede ir más sobrado por la vida?", comentaba Risto a Edurne, "le faltan las gafas de sol y ya. Me sorprende cuando veo a alguien más sobrao que yo pienso: tiene que estar a un nivel de sobrao..." confesaba en tono bajito.

La "pelea de gallos" entre Risto y el concursante

Para su actuación, el francés llevó una bañera con agua y se sacó la camiseta. Al mostrar su cuerpo fibrado el público enloqueció y hasta Dani Martínez exclamaba entre risas: "¡Me vuelve loco esta sobradez!".

Risto y Charlie / Mediaset

Sonó la canción "I just want to make love to you" y Charlie empezó a hacer acrobacias mientras se mojaba el cuerpo y lanzaba agua por la boca.

"Pase de oro" gritaba el público tras su número. Él se acercó al micro mientras le caía aun el agua por el cuerpo: "Está chorreando glamour" comentaban los espectadores.

Tanto Edurne, como Dani y Paz aseguraron que se habían divertido con su actitud y su original número. De hecho, a Paz Padilla le conquistó aún más cuando dijo que las mujeres pueden ser guapas no solo exteriormente.

Ella corrió a meterse en la bañera con él y protagonizar otro de los momentazos de la noche.

Paz Padilla en la bañera con Charlie / Mediaset

Pero al único que no le convenció la actuación fue a Risto que, molesto con él comentó: "A mí se me está haciendo larga la noche, así que te voy a votar ya directamente, voy a decir que no".

Ni corto ni perezoso, el francés le espetó: "No pasa nada, hombres celosos, ¿sabes?". Tras esas palabras, Risto no aguantó y le respondió: "Charlie si salgo ahí y me pongo a tu lado igual el celoso eres tú".

El publicista se levantó e hizo un amago de marcharse del programa, y cuando escuchó decir a Charlie que finalmente estaba demostrando celos, Risto se giró y le dijo: "¿Sabes qué pasa? Que 1,84 de altura necesita airearse".

Edurne se lamentó por el "golpe bajo" que su compañero había dado al participante metiéndose con su altura. Y pidió que se acabara la "pelea de gallos".