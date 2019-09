Candidatos muy ‘top’ esta semana: Camila Cabello y Jonas Brothers

Camila Cabello y Jonas Brothers, dos de los nombres más potentes del pop actual —y eso que llevan ya unos años en la música—, coinciden esta semana en la sala de espera de los candidatos a la lista de LOS40. En el caso de Camila, la excomponente de Fifth Harmony ha conseguido en solitario superar con creces la popularidad que tenía con su antiguo grupo. Prueba de ello es que en menos de dos años ya ha sido número uno de LOS40 con cuatro canciones: Havana, Never be the same, Mi persona favorita, con Alejandro Sanz, y Señorita, con Shawn Mendes, el tema que brilla ahora mismo en el número uno del chart y el único que se ha mantenido arriba durante tres semanas consecutivas este 2019.

Por si fuera poco, Camila podría hacer doblete el próximo sábado. Su single Liar parte como aspirante a ocupar un puesto en el ránking. Una canción con aires caribeños que contiene elementos del clásico All that whe wants, de Ace of Base… que fue número uno de LOS40 en 1993. Si eres incondicional de Camila y quieres que inserte Liar en la lista, apoya su entrada con el HT #MiVoto40CamilaCabello.

Se da la circunstancia de que los dos candidatos de esta semana ocupan a día de hoy respectivamente los puestos #1 y #2 de la lista. Sí, porque Jonas Brothers ostentan la medalla de plata con Sucker, que además fue número uno y tiene el récord de permanencia (25 semanas), y también optan al doblete con su nuevo single, Only human.

Con un irresistible toque reggae y un vídeo que parodia la estética de los ochenta, Only human puede hacer más llevadera la espera hasta que lleguen los conciertos de los hermanos Jonas en España, de la mano de LOS40: los días 16 de febrero en Madrid y 17 en Barcelona. Para dar luz verde a lo nuevo de Joe, Nick y Kevin, apoya su candidatura en Twitter con el HT #MiVoto40Jonas Brothers.

¡Suerte a todos!