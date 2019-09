Isa P - Ahora estoy mejor [2019]

Ahora estoy mejor nos jura en el título de su single Isa P, antes conocida como Isa Pantoja y mucho antes como Chabelita, con el que acaba de debutar en el mundo de la música. Y lo ha hecho de una forma que no ha dejado indiferente a nadie.

Isa P se autoproclama la Reina de Hielo porque dejó helado el corazón de su amante. Pero como en ese aspecto ya había competencia afirma que mató a Frozen, aunque imaginamos que se quería referir al personaje de Elsa y no al título de la película.

El videoclip ha sido uno de los aspectos más comentados: ese mono rojo al más puro estilo de Britney Spears en Oops!... I Did It Again o la coreografía a la que le faltan unas cuantas horas de ensayo. Además, la letra tiene múltiples referencias a otros artistas: "Tú fuiste mi Drake, yo fui tu Rihanna (...) Como Anuel y Karol G, un secreto en la cama". La canción ha sido escrita a cuatro manos: Isrrael Joao, Iván Salcedo, Jesús Gascón y la propia María Isabel Pantoja. La producción corre a cargo de Chus Santana ("¡Chus Santana a los mandos!", nos grita Isa).

Podría decirse que Isa P ha hecho todo lo posible por triunfar. Ha adoptado un nombre de reggaetonera molona al estilo de Karol G o Becky G, ha optado por el estilo musical que más triunfa actualmente, se ha vestido sexy y poderosa, se ha rodeado de coches de alta gama y se ha currado un baile junto a cuatro bailarinas. Pero no, aunque muchos puedan pensar lo contrario, para hacer reggaetón también hay que tener talento.

Ahora estoy mejor ha superado el millón y medio de reproducciones en 4 días. Este jueves 19 de septiembre será su presentación en el Teatro Kapital de Madrid a las 20:00. ¿Mejorará en directo o los nervios le jugarán una mala pasada? ¡Pronto lo sabremos!