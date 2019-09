1 de 9 Tras interpretar a Jules en Euphoria, Hunter Schafer ha logrado que todos los focos se posen en ella. Y es que la modelo, activista y actriz destaca por ser una de las mayores fuentes de inspiración en lo que a tendencias de maquillaje se refiere. Como su personaje en la ficción de HBO, destaca en la vida real por la originalidad y creatividad de sus looks. Por ello, no hay nadie mejor que ella para abrir esta galería. Aquí podemos verla en el evento Variety's Power Of Young Hollywood luciendo un rostro donde los únicos detalles son perlas decorando su mirada, a juego con el collar.