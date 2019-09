Bad Bunny: “Las redes no lo son todo”

Hoy en día son muchos los que no conciben su vida sin las redes sociales. Es la nueva vía de comunicación que forma parte del día a día de medio mundo. Ya nadie se extraña si sale a cenar y ve en las mesas parejas que en lugar de hablarse están con el móvil en la mano.

Y si nos centramos en los artistas, hay que reconocer que han convertido las redes sociales en el medio para conectar e interactuar directamente con sus fans.

Ahora podemos seguir el día a día de las estrellas, conocer sus pensamientos, compartir su vida más privada y conocer todo tipo de detalles de su entorno. Pero aun así y por mucho que las utilicen, “las redes no lo son todo”, o por lo menos, eso es lo que ha asegurado Bad Bunny, precisamente, por esta vía.

“Si no me ven mucho por aquí es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces”, añadía el trapero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 17 Sep, 2019 a las 2:06 PDT

Y es que, aunque muchos reconocen que las redes son fundamentales en estos tiempos empieza a aumentar el número de los que reniegan de ellas. Son adictivas, no tienen filtro, lo que da lugar a linchamientos públicos bestiales y crean una esclavitud y una dependencia que no todos ven como algo positivo.

Durante diez días, Bad Bunny ha estado desaparecido de Instagram y ha demostrado que no pasa nada. Eso sí, no todos han hecho caso de sus recomendaciones porque su post acumula casi 2 millones de ‘likes’, entre ellos, el de Luis Fonsi.

Lo de una vida sin redes sociales, hoy en día, parece una utopía pero hubo un tiempo en el que se vivía así y la gente era feliz. ¿Podremos quitarles algo del poder que tienen? ¿Se aplicará Bad Bunny sus propias palabras o habrán sido fruto de un calentón?