Salma Hayek: “Todavía no me puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow”

Este verano Salma Hayek nos sorprendía a muchos con un increíble posado en bikini para celebrar que cumplía 53 años y se veía estupenda. Y desde luego, no puede quejarse de lo bien que le van las cosas.

Estos días ha estado presentando la serie de Netflix, Monarca, en la que tiene el papel de productora y que refleja la situación de México en la actualidad, alejada de los tópicos del pasado.

Pero además, está trabajando en un nuevo proyecto ligado al mundo Marvel, The Eternals. Ella misma confirmaba que estaba muy emocionada de unirse “a la familia Marvel como Ajak, la madre de todos Los Eternos. Antes era el padre de todos Los Eternos, pero chicas… este es nuestro momento”.

En el elenco también nos encontramos con Richard Madden en el papel de Ikaris, el líder de Los Eternos. Muchos no pueden olvidarse de su papel como Rob Stark en Juego de Tronos. Y no es el único de esta serie que forma parte de este nuevo reparto.

De hecho Salma Hayek ha publicado una fotografía junto a Kit Harington y no ha podido ser más sincera: “Todavía no me puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow”. Está claro que Juego de tronos ha marcado un antes y un después en muchos y la actriz mexicana es una de la que ha entrado de lleno en este mundo de fantasía creado por George R.R. Martin.

No es la única serie que tendremos presente cuando veamos la película que, presumiblemente, no llegará a los cines hasta noviembre de 2020. También forman parte del reparto Kumail Nanjiani, conocido por su papel en Silicon Valley; Lauren Ridloff, de The Walking Dead o; Lia McHugh, de Into de dark.

Tampoco podemos olvidarnos de Angelina Jolie que dará vida a Thena. Todos ellos, y alguno más, trabajarán bajo las órdenes de Chloé Zhao.