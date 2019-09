Nick Jonas, emocionado con la celebración de su cumpleaños

Nick Jonas cumplió este 16 de septiembre 27 años. No ha parado de celebrarlo y ahora ha querido dar las gracias por todo lo que ha recibido. “He tenido la suerte de celebrar mi 27 cumpleaños en los últimos días con familiares, amigos y fans en Chicago y St. Paul”, empezaba diciendo.

También hacía referencia a la sorpresa que le preparó su mujer Priyanka Chopra. “La luz de mi vida. Un día contigo es mejor que el anterior. Te mereces toda la felicidad del mundo. Gracias por ser el hombre amoroso más generoso que he conocido. Gracias por ser mío. Feliz cumpleaños. Te amo”, le felicitaba ella en su gran día.

“Mi bella esposa me sorprendió con un partido de fútbol con algunos de mis amigos y familiares más cercanos en el único Soldier Field en Chicago (!!!), seguido de unas horas de Topgolf, y luego una fiesta donde había pizza, tequila, pastel, y cigarros”, confesaba sobre la manera en que había celebrado su cumple.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) el 16 Sep, 2019 a las 11:41 PDT

Pero ahí no quedó la cosa porque sus fans también tuvieron la oportunidad de felicitarle de cerca. “Al día siguiente, tocamos en un show con entradas agotadas en St. Paul, donde muchos de vosotros trajisteis carteles con felicitaciones de cumpleaños y me cantaron Happy Birthday en el escenario. No puedo agradeceros lo suficiente por toda esta efusión de amor y deseos de cumpleaños en los últimos días”, confesaba sobre cómo se siente tras recibir tanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Jonas (@nickjonas) el 17 Sep, 2019 a las 9:46 PDT

Era uno de los conciertos de su extensa gira junto a sus hermanos. “Feliz cumpleaños a mi amigo! Te amo, hombre. Mantente increíble. Sigue creciendo. Sigue haciendo sonreír a la gente. Aquí hay algunas de mis fotos favoritas. 💜”, le decía Joe Jonas a su hermano.

Su hermano Kevin era un poco más aséptico: “¡Feliz cumpleaños, espero que tu día esté lleno de amor y genialidad!”. Lo que está claro es que vive un buen momento tanto en lo profesional como en lo personal y deseamos que le dure mucho tiempo.