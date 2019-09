Conoce a MYA, el grupo argentino del momento, en 20 preguntas

1. Nombre completo: Máximo Eduardo Espíndola

2. Mis amigos me llaman… Maxi

3. Canción favorita: When I Was Your Man de Bruno Mars

4. Tu último descubrimiento musical: Hay un chico que se llama Wos que me pareció diferente y muy bueno

5. Género musical que no cantarías nunca: Metálica

6. Me quedaría encerrado en el ascensor con este artista: Ariana.

7. Crush (amor platónico) que tengas: Ariana Grande.

8. Una causa por la que luchar: Nuestro sueño.

9. Un sueño por cumplir: tocar en Viña del mar.

10. Lo primero que hago al levantarme por las mañanas: Me lavo los dientes.

11. Una frase que repitas mucho: ¡Dios quiera!

12. La última serie que te haya enganchado: Élite

13. El Emoji que más utilices: (el de las manos agradecidas)

14. El primer disco que te compraste de pequeño: Todo por ustedes de David Bisbal. Era un DVD.

15. El último concierto al que acudiste: El de Salamanca con DVICIO.

16. En 4 meses estarás en…. Estaremos brindando después del show de la Opera.

17. Algo que hagas “a escondidas”: Eh… no sé qué hago a escondidas yo.

18. La última vez que dijiste “te pasaste”: Anoche, que Agus no quiso ir a dar una vueltecita por Madrid

19. Si te tuvieras que ir “lejos de aquí”, ¿a dónde te irías? Miami

20. Un consejo que le darías a tu yo adolescente: Que disfrute mucho más del momento