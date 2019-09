Esto es lo que pasa cuando lees tus mensajes delante de tu pareja

Hoy en Anda Ya no hemos podido evitar destacar una curiosa reacción que ya ha cruzado medio mundo. Si aún no lo has visto, seguro que te saca una sonrisa porque estamos convencidos de que alguno de nuestros andayeros ha vivido alguna vez algo parecido.

Se trata de un video viral en el que aparece una chica argentina que está en shock porque acaba de cotillear el móvil a su novio, o como ella dice, “Marcelito se olvidó el celular en mi casa, pobrecito”.

Imaginaos cómo eran las frases, que para poder emitirlo en antena hemos tenido hasta que censurarlo, digamos que no es un contenido apto para todos los públicos. La novia de Marcelo se viene un poquito arriba y suelta algún que otro palabro malsonante cuando descubre el tipo de contenido que se mandaba con sus amistades, ya os podéis imaginar…

Nunca se olviden el celular en la casa de su novia pic.twitter.com/vtGPz351wR — Nick Kyrgios (@j7dios2018) September 3, 2019

Es que aunque nos esforcemos en negarlo, alguna vez hemos tenido esas ganas dentro de nosotros de cotillear y registar hasta el último recoveco el móvil de nuestra pareja, y más que alegrías, la mayoría de los cotillas descubren todo tipo de tragedias, entre los que destacan las infidelidades. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que las pilladitas en los móviles son uno de los mayores dramas del siglo XXI que puede pasarnos factura emocional y penal!

Aunque te parezca una travesura o una cosilla justificable por tus celos, estás haciendo algo ilegal. Concretamente, podrías estar cometiendo un delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos contemplado en el artículo 197 del Código Penal. Basta con enterarse de un secreto como que tu pareja tiene un romance o enterarse de cuánto dinero ha ganado con algún trabajo.

Para profundizar en este drama que ha llegado con los móviles, hemos mandado a nuestro ‘Revisor’ Karin Herrero a la calle para ver, con todo el consentimiento de la pareja, si hay algún secretillo que intentan ocultar. Y vaya con lo que nos hemos encontrado, creemos que igual hasta se han arrepentido… ¡Pincha en el vídeo y alucina con lo que hemos descubierto!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.