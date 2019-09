Mert Alas publica la foto más erótica de Liam Payne

Cualquiera que esté mínimamente interesado en moda conocerá a Mert & Marcus, un tándem de fotógrafos que han trabajado con las cabeceras más prestigiosas y para principales firmas de lujo. Su historia comenzó en Londres a mediados de los 90, en plena efervescencia de la cultura de club. Se conocieron en una rave y conectaron desde el minuto uno.

Lo suyo es el retoque digital, el artificio y la teatralidad y su bandera es la apariencia. No le temen al desnudo, más bien todo lo contrario, lo veneran. Y uno de los últimos que se ha puesto delante de sus focos en este sentido ha sido Liam Payne.

El pasado julio, Mert Alas publicó una fotografía del cantante en la que podíamos verle sin ropa, sentado en una silla de director que nos dejaba ver su trasero sin ningún tipo de obstáculo por medio.

Una publicación compartida de Mert Alas (@mertalas) el 10 Jul, 2019

Ahora, el fotógrafo ha vuelto a publicar otra fotografía en la misma línea, asegurando que “viene pronto”. ¿Qué es lo que se viene? No lo tenemos todavía claro porque no ha dado más detalles. Pero si la foto de hace unos meses ya revolucionó las redes, esta nueva, mucho más.

Nos permite ver a Liam, una vez más, completamente desnudo, pero ahora de pie y frontal, tapado única y estratégicamente con una cortina. Eso sí, se ve el cuerpo suficiente para poder admirar el esfuerzo que debe dedicarle en el gimnasio para tener esa musculatura tan esculpida. Y, en cuanto a su rostro, está claro que está disfrutando. No podía ser más hot.

Una publicación compartida de Mert Alas (@mertalas) el 18 Sep, 2019

Stella Maxwell, la modelo y ex de Miley Cyrus y Kristen Stewart, no ha podido más que compartir dos signos de exclamación al ver la imagen. Colton Haynes, por su parte, ha asegurado: “Estoy muerto”. Y son muchos los que han deseado ser cortina.

Mert Alas comparte esta imagen justo el día en el que Liam Payne ha lanzado nuevo single, Stack it up, un tema compuesto por Ed Sheeran y que comparte con el rapero A Boogie wit da Hoodie. Sin duda, la fotografía de su desnudo no podía llegar en mejor momento.

Lo que no tenemos todavía claro es si pertenece a alguna serie propia del fotógrafo que está preparando alguna exposición (hemos visto varios desnudos con la misma silla de director) o si es una sesión para alguna revista de moda. Aunque, nunca se sabe, puede que esté relacionada con este nuevo lanzamiento del ex One Direction. Estaremos pendientes.