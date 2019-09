¿Qué escucha Ester Expósito? La actriz nos recomienda sus canciones favoritas

Carla Rosón Caleruega. También conocida como La Marquesita. Podrida de pasta (y paradójicamente, comiendo macarrones en sus visitas a un apartamento de un barrio obrero bastante alejado de Las Encinas), con un padre tan millonario como manipulador, y uno de los personajes que más pasiones desata en Élite, la ficción de Netflix que estrenó este mes su segunda temporada con un éxito arrasador a nivel internacional. Ése es su rol en la serie, que ha confirmado una tercera temporada, pero hoy conoceremos más a la actriz que interpreta a la explosiva Carla, Ester Expósito, que selecciona para vosotros sus siete canciones favoritas para la semana.

Las recomendaciones de Ester Expósito



She will be loved de Maroon 5: También ha sido una de las protas de La Caza, Monteperdido, donde era Lucía, la hermana de otro ídolo de serie juvenil, como es David Solans, de Merlí.

How do you sleep? de Sam Smith: Nacida veintiséis días después del que fue el temido efecto dos mil, con sólo diecinueve años ha cautivado por su presencia ante la cámara, ante la que debutó actuando en el corto La Mediadora.

No goodbyes de Dua Lipa. En Estoy Vivo, la serie que protagonizan Javier Gutiérrez y Anna Castillo, interpretaba el papel de Ruth.

Suncity de Khalid: Antes de ser conocida gracias a Élite, pudimos verla además en la pequeña pantalla en un capitular de Centro Médico, y en dos episodios de la tercera temporada de Vis a Vis, donde era la hija del marido de Sole. Su compañera en Élite, Georgina Amorós, que interpreta a Cayetana, también apareció en la serie como hija de Zulema (Najwa Nimri).

Te miro de Zazo & Gxurmet: Ester comenzó su carrera en la interpretación estudiando teatro en el IES Fortuny de Madrid a la edad de trece años, y a los dieciséis logró ganar el premio en la categoría de mejor interpretación femenina de la Universidad Carlos III por la obra El show de Truman. También fue partícipe de Adolescer 2055 y Woman in Red.

Dj no pare de Justin Quiles. En cine hemos podido verla en Cuando los ángeles duermen y en Tu Hijo, aparte de en Ay Martina o Tengo que decirte algo.

Los días raros de Vetusta Morla: Este tema apareció en uno de los capítulos finales de la segunda temporada de Élite, que no sólo han conseguido el éxito en la plataforma y cuenta con un soundtrack sensacional, sino que también lo peta en las tiendas, ya que en Pull & Bear cuentan con una colección inspirada en la serie.

Mis recomendaciones musicales para las tramas de la tercera temporada de Élite

Para Guzmán y Nadia: Esperemos que corran mejor suerte con su shippeo en los próximos capítulos, ya que ella aceptó enseñar "a mirarla", como él le pidió. Ojalá un escenón con Mi Escriba de El Último Vecino de fondo ("mi antigua, mi eclipse, mi esfinge, mi herida... Mi escriba, que escribe mi vida...)

Para Samuel y Rebe: Aunque en la segunda temporada hemos tenido "Carmuel", igual "la putísima ama" consigue enamorarle. A él, o a quien se proponga, porque ella lo vale. Ya que su outfit parece el del videoclip, ¿por qué no asignarle Mujer Bruja de Lola Índigo con Mala Rodríguez?

Para Nano: Huído de la justicia, esperemos que su regreso en la próxima temporada sea más fácil, porque en la pasada el recuerdo de Marina nos evocaba a este tema de Los Seis Días, con Santi Balmes de Love of Lesbian, "Te odio por los días que has estado sin estar dentro de mí. Te odio por dejarme a medias antes de llegar al éxtasis".

Para Polo y Cayetana: que no sabemos si terminarán recibiendo su castigo, pero nos imaginamos que algún remordimiento tendrán. Por eso, fantaseamos con que hagan suya la letra de El ruido que me sigue siempre, de Maga, "Qué pena da, qué pena da, qué solo está, qué solo está, no sé de qué se esconderá. No sabrán lo que se siente. Espero que nadie me encuentre. En medio del desierto, silenciando inútilmente el ruido que me sigue siempre."

Para Ander y Omar: La salida del closet de Omar no fue cómo pensaba Ander, así que a ver cómo continúa su Geometría polisentimental, como cantan Fangoria.

¿Seguirá el deseo prohibido entre Lucrecia y Valerio Montesinos en la próxima temporada? Desde luego, su actitud seguirá siendo como la que proclama la letra de Bomba Éstereo, Soy Yo. ¿Se la pedirán a su chófer?

Para la irresistible Carla: nos quedamos con Dios nos libre del dinero, de Rosalía, que podría aplicarse a todo el team elitista. Aunque igual prefieren otra más movida de Rosalía, con tanta fiesta aunque haya clase a primera hora a la mañana siguiente.