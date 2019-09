Ariana Granse se ríe de sí misma, cortándose su coleta, en el anuncio de su nuevo perfume

A estas alturas nadie duda que Ariana Grande sea una de las estrellas pop más solicitadas del momento. Solo hay que ver sus cifras: 39 millones de suscriptores en Youtube, 164 millones de seguidores en Instagram, dos números 1 en la lista Billboard… vamos, que no para.

Con tal trayectoria no nos extraña que todo lo que toque se convierta en oro. Por eso ha querido lanzar un nuevo producto: su nuevo perfume. Porque así es ella, una chica que lo mismo te saca un disco que una colonia. Aunque no sabemos cómo huele, hemos podido ver el anuncio de la fragancia y es…¡una pasada!

¿La razón? Es una continuación del videoclip Thank U, Next, en el que Ariana se ponía en la piel de algunas de las protagonistas de las películas adolescentes más recordadas de principios del 2000’s. No es casualidad que volvamos a ver a Grande como el personaje de Regina George de Chicas Malas y es que el perfume lleva el nombre de aquel hit.

¿Lo más divertido? La referencia que hay a su famosa ponytail. La propia Ariana Grande aparece cortándose un mechón de su coleta para echarla a la colonia. ¿Una referencia a la película de El Perfume?

La cantante tampoco ha querido perder la oportunidad de reírse de sí misma en este vídeo y cuando le preguntan sobre qué opina sobre Ariana Grande, contesta con las siguientes palabras: “La verdad es que no soy la mayor fanática de Ariana Grande, pero sí escuché que la nueva colonia es prometedora”

Además, vemos a la intérprete de God Is a Woman aparece escribiendo en su libro negro –otra referencia a la cinta de Chicas Malas- una divertida descripción sobre la fragancia: “Esta es la fragancia que desconcierta a las otras chicas”.

Eso sí, no esperes encontrar el perfume de Ariana Grande en las estanterías de tu Supermercado de confianza. El perfume, que por ahora está disponible en Estados Unidos, cuesta unos 42 dólares (eso la botellita pequeña). Si vamos a la grande ya te sale por unos 62 dólares. No es, ni mucho menos, la primera colonia que lanza la artista, ha sacado hasta seis bajo su nombre.