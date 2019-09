Damon Albarn creó la banda virtual Gorillaz, pero hay tantos ejemplos que es hora de repasar la colección de músicos que nunca llegaron a existir.

BLUES BROTHERS

"Nuestra idea era rendir homenaje a la música negra americana", dijo Dan Aykroyd. Según la BBC, es la mejor banda sonora de la historia. The Blues Brothers fueron concebidos por John Belushi y Dan Aykroyd como número cómico musical para el programa de televisión Saturday Night Live. Con una foto de portada inspirada en John Lee Hooker, la idea era realizar una segunda parte en Gibraltar, en la que que su indumentaria al principio de la película sería de blanco, abandonando sus míticos trajes de chaqueta negros. Al fallecer Belushi, el proyecto se abandonó, y fue sustituido por John Goodman. ¿Quién se resiste a mover los pies cuando suena Everybody needs somebody to love.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

SMS, SIN MIEDO A SOÑAR

Amaia Salamanca, Raúl Peña y María Castro salieron de la fructífera cantera de la serie de La Sexta, y hasta rodaron un videoclip. Qué quieres que te digaera el título del primer disco de SMS. Las canciones fueron escritas por reconocidos artistas de la industria, como, por ejemplo, Nacho Canut, de Fangoria.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

ROSA CHILLÓN

En Cuéntame, el grupo que formaron Marcelo, Karina, Josete y Pili, Rosa Chillón, pegó fuerte en los 80, con hits como Súper Amoro En Simago yo me cago. Aunque en Sagrillas tuvieran que cantar La Ramona ante la falta de entendimiento del público.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

NASTY BITS

La serie de HBO que idearon Scorsese y Mike Jagger es una gozada para todos los melómanos amantes de la música de los setenta. Sexo, drogas y mucho rock & roll... pero una sola temporada por lo costoso de su producción. Una pena. Aquí nos podemos conformar con 45 Revoluciones.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

PHOEBE BUFFAY

Si piensas en el Central Perk de Friends (¿sabías que el primer título que se barajó fue Insomnia Café?), te imaginas a Phoebe cantando el Smelly Cat. Y si eres fan de la serie, a continuación te acuerdas del capítulo en el que su padre le cuenta que la canción de cuna que le cantaba contenía esa melodía. Y de este videoclip.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

JEM Y LOS HOLOGRAMAS

La serie de los ochenta se convirtió hace unos años en una película (que podéis encontrar en Netflix si carecéis de prejuicios), pero nos seguimos quedando con el eclipse rockero de la intro de la mítica cabecera.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

STILLWATER

Todas hemos fantaseado tras ver Casi Famosos con ser como Kate Hudson en ese autobús que les llevaba de gira. Y aunque Love Comes and Go era un temazo, el momento más top de la peli es cuando todos se arrancan con el Tiny Dancer de Elton John. Escena icónica.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

GOMINOLAS

La serie de Cuatro, que simulaba la reunión de los antiguos componentes de un grupo estilo Parchís y contaba con Fernando Tejero, Arturo Valls o Kira Miró en su reparto, también contaba con Guille Milkyway como compositor de los temas que volvían a bailar estas viejas glorias.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

THE DREAMETTES

En la película DREAMGIRLS, Beyoncé no sólo se marca el Listen, rivaliza con Jennifer Hudson y luce más de cuarenta y cinco vestidos. Hasta el momento es la intervención más exitosa en la gran pantalla de la diva.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

LORE Y MACU

Teníamos que incluirlas por nostalgia. ¡Subidón!

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

LOS SILVANOS

"Se acaba el tiempo de los pasos perdidos, no estamos acabados, sólo estamos vencidos". Era una de las letras de Los Silvanos. Tras el bombazo de volver a ver a Carmen Morales por los pasillos de un instituto la semana pasada, recordamos al grupo que surgió de Al Salir de Clase.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

THE WONDERS

Otra banda ficticia, esta vez creada para la película protagonizada por Tom Hanks. Como curiosidad, el sello Playtone, que en la película es también ficticio, ahora es real, con el mismo logo que se ve con The Wonders. La banda sonora fue compuestas por gente como Fountains Of Wayne, Gigolo Aunts o el propio Tom Hanks.

Grupos y cantantes ficticios que conocimos en series y pelis

ROBIN SPARKLES

En Cómo conocí a vuestra madre descubrían que Robin Scherbatsky había sido una estrella teenager adolescente en los 90. Canadiense para más inri. Legendaria su gira por centros comerciales.