Lewis Capaldi llega al Nº 1 de LOS40 con ‘Someone you loved’

Esta semana, Someone you loved, de Lewis Capaldi, es el número uno de LOS40. Hay canciones que llegan a lo alto de la lista de forma fulgurante, pero en el caso de este tema, este éxito lo logra después de un arduo recorrido por el ránking: 17 semanas ha tardado en acceder a la primera plaza. Algo que solo dice cosas buenas de este escocés de 22 años al que muchos comparan con Ed Sheeran: su música es de las que calan poco a poco y perduran por encima de las modas del momento.

Músico precoz —ya de niño actuaba en pubs—, Capaldi se bregó como telonero de Rag'n'Bone Man y Kodaline poco después de publicar su EP Bloom, en otoño de 2017. Y luego llegó este espléndido Someone you loved, cuya gestación ha reconocido que no fue fácil: como todo lo bueno que le ha pasado a su carrera, fue fruto del trabajo y el esfuerzo; tardó, ha revelado, seis meses en terminar la canción. Fue número uno de ventas en el Reino Unido, lo mismo que el álbum en el que se incluye, Divinely Uninspired To A Hellish Extent.

Además, parece que es un tipo excepcional, tan inteligente como para reírse de sí mismo. Cuando Noel Gallager le llamó "Chewacca", le faltó tiempo para tomárselo a broma y empezar a salir en sus conciertos con una careta del personaje. Muy grande, Lewis Capaldi. Y un número uno muy merecido.