Beret - Me vas a ver (lyric video) [2019]

Desamor, ese sentimiento que antes o después todo ser humano siente en algún momento de la vida (quien no, que se sienta afortunado). Beret se ha convertido en un experto en expresar en música y letra lo que se siente cuando se amó mucho pero quedó en el pasado.

Es lo que volvemos a encontrarnos en Me vas a ver, un nuevo tema, de poco más de dos minutos, que mantiene esa sencillez de Lo siento, con voz y piano que pone todo el énfasis en lo que dice.

“Me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote. Me vas a ver, cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos, por no entender”. Con estas dos frases Beret describe lo que muchos han sentido en alguna ocasión. De ahí que sean muchos los que resalten lo fácil que resulta entenderle e identificarse con el sevillano.

Sus seguidores no han hecho más que aplaudir esta nueva entrega que, nada más salir se ha convertido en nº1 en tendencias de youtube. “Número 1 en España!!!!!! En 5 horas familia, sigo flipando, muchísimas gracias”, aseguraba en sus redes.

“300.000 visualizaciones en dos horas y media, estoy alucinando, gracias”, escribía poco antes, visiblemente emocionado por la acogida de su nueva canción. Y es que, lo único que han podido reprocharle sus fans es la duración, les hubiera gustado poder escucharle un poco más.

No será la canción que cante el próximo 17 de octubre en los Latin American Music Awards. Par ala ocasión, compartirá escenario con Sofía Reyes para ofrecer, una vez más, ese dueto que formaron para ofrecer una nueva versión de Lo siento.