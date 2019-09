¿A favor o en contra de todos los Emmy que ha perdido ‘Juego de tronos’? Te contamos lo ocurrido

La 71ª edición de los Premios Emmy era la última oportunidad para que 'Juego de tronos' se marchara por todo lo alto con más nominaciones que nunca.

Pero no fue así.

La última temporada de la serie de HBO no tuvo el reconocimiento que se esperaba - como muchos fans ya auguraron al verla- y solo se llevó 2 de las 12 estatuillas a las que aspiraba: Mejor serie dramática (que es uno de los premios más valorados) y Mejor actor para Peter Dinklage, por su interpretación de Tyrion Lannister.

Sin embargo, a continuación dejamos la lista del resto de nominaciones que tenía la serie y que se llevaron otras producciones:

Serie de drama

Juego de tronos (ganadora)



Better Call Saul

Bodyguard

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Actor principal de drama

Billy Porter, 'Pose' (ganador)



Jason Bateman, 'Ozark'

Sterling K. Brown, 'This Is Us'

Kit Harington, 'Juego de tronos'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Milo Ventimiglia, 'This Is Us'

Actor secundario de drama

Peter Dinklage, 'Juego de tronos' (ganador)



Alfie Allen, 'Juego de tronos'

Jonathan Banks, 'Better Call Saul'

Nikolaj Coster-Waldau, 'Juego de tronos'

Giancarlo Esposito, 'Better Call Saul'

Michael Kelly, 'House of Cards'

Chris Sullivan, 'This Is Us'

Actriz secundaria de drama

Julia Garner, 'Ozark' (ganadora)



Gwendoline Christie, 'Juego de tronos'

Lena Headey, 'Juego de tronos'

Fiona Shaw, 'Killing Eve'

Sophie Turner, 'Juego de tronos'

Maisie Williams, 'Juego de tronos'

Actor invitado de drama

Bradley Whitford, 'El cuento de la criada' (ganador)



Michael Angarana, 'This Is Us'

Ron Cephas Jones, 'This Is Us'

Michael McKean, 'Better Call Saul'

Kumail Nanjiani, 'The Twilight Zone'

Glynn Turman, 'How to Get Away With Murder'

Actriz invitada de drama

Cherry Jones, 'El cuento de la criada' (ganadora)



Laverne Cox, 'Orange Is the New Black'

Jessica Lange, 'AHS: Apocalypse'

Phylicia Rashad, 'This Is Us'

Cicely Tyson, 'How to Get Away With Murder'

Carice van Houten, 'Juego de tronos'

Mejor dirección de drama

Jason Bateman por Reparations (Ozark) (ganador)



David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

David Nutter por The Last of The Starks (Juego de tronos)

Miguel Sapochnik por The Long Night (Juego de tronos)

Daina Reid por Holly (El cuento de la criada)

Lisa Brühlmann por Desperate Times (Killing Eve)

Adam McKay por Celebration (Succession)

Mejor guion de drama

Jesse Armstrong por Nobody is Ever Missing (Succession) (ganador)



Peter Gould y Thomas Schnauz por Winner (Better Call Saul)

Jed Mercurio por Episode 1 (Bodyguard)

David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

Bruce Miller y Kira Snyder por Holly (El cuento de la criada)

Emerald Fennell por Nice and Neat (Killing Eve)

Uno de los premios que más dolió perder fue el de mejor actriz secundaria, categoría en la que estaban nominadas hasta cuatro intépretes de Tronos: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams, y aún así ninguna se lo llevó.

Por supuesto, aunque algo más esperado, llamó también la atención que sus dos máximos protagonistas (Kit Harington y Emilia Clarke) se fueran con las manos vacías.

