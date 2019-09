Megan Fox sufrió depresión por culpa de la hipersexualización a la que fue sometida

Si te preguntas por qué Megan Fox tomó la decisión de alejarse del ojo público y hace años que no la vemos más que en momentos puntuales sobre la alfombra roja ella misma ha reconocido los motivos en una entrevista con Entertainment Tonight.

La actriz sufrió un boom de fama tras el estreno de la película de Jennifer's Body y tras ser la parte femenina de las tres primeras películas de Transformers dirigida por Michael Bay. Ahí fue cuando todo se hundió para Megan Fox pues la salida abrupta de la saga de los convertibles le hizo ganarse la fama de difícil y dejaron de llamarla para ofrecerle papeles.

"Creo que tuve un auténtico colapso psicológico en el que sencillamente no quería hacer nada. No quería que nadie me viera: ni hacerme fotos para ninguna revistas ni pasear por ninguna alfombra roja" ha reconocido la actriz en la entrevista en la que se abre por primera vez en prácticamente diez años que ha pasado semioculta.

Fox lo pasó mal cuando se dio cuenta que para lo único que parecía servir era para hacerse fotos y ponerse en bañador en las portadas de las revistas. Nadie parecía tomar en serio su talento como actriz.

Si bien es cierto, su carrera no acabó ahí, pero sí que se quedó a medio gas tras haber sido reconocida como una de las jóvenes promesas más prometedoras de Hollywood.

Pero después su vida se calmó tras conocer a Brian Austin Green con el que ha tenido tres hijos que han ayudado a la actriz a ver la vida de otra manera.

Por el momento, Fox vuelve a los cines con Zeroville, la nueva película dirigida por James Franco y un título que a buen seguro le reportará buenas críticas si tenemos en cuenta las que cosechó con su último largometraje, The Disaster Artist.