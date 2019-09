Rod Stewart publica un adelanto de su nuevo disco sinfónico

Ya son 50 años los que cumple como solista Rod Stewart. El legendario cantante y compositor es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, con más de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo durante una carrera estelar que incluye nueve álbumes en el número 1. Ahora vuelve con un nuevo álbum con sus éxitos más destacados como nunca antes se habían oído.

Este disco, en el que colabora la Royal Philharmonic Orchestra, combina las grabaciones originales vocales de sus canciones más populares con los nuevos arreglos interpretados por la orquesta. El resultado es un registro atemporal que conserva toda la fuerza, el alma y la pasión que han alimentado el legado de Stewart desde sus inicios.

El álbum también presenta una nueva versión de la exitosa canción It Takes Two con Robbie Williams, y una nueva canción inédita de Rod Stewart, Stop Loving Her Today. El álbum se lanzará el 22 de noviembre en formatos 1CD y 2CD, edición en la que presenta los arreglos orquestales completos. La música también estará disponible para descarga digital y a través de servicios de streaming.

Rod Stewart – 'Sailing' con la Royal Philharmonic Orchestra

You're in my heart incluye nuevas versiones orquestales de los éxitos n°1 de Stewart: Sailing, I Don't Want To Talk About It y The First Cut Is The Deepest. La colección también presenta versiones de Maggie May y Reason To Believe, canciones que encabezaron las listas tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos en 1971.

Tras una gira triunfal de estadios que llevó a cabo este verano, el lanzamiento de este disco coincide con la continuación de la gira más grande de Stewart en el Reino Unido, con varios conciertos en noviembre y diciembre. Además, regresa al Caesars Palace en Las Vegas, y ofrecerá un espectáculo en septiembre en The Hollywood Bowl en una reunión histórica junto a su ex compañero de banda Jeff Beck.