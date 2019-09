Homenajes musicales a los 25 años de Friends

Millones de personas tal vez no recuerden que hacían la noche del 22 de septiembre de 1994 pero esa noche más de una generación iba a cambiar. Ese fue el día en el que se estrenó Friends, serie de la NBC que acaba de cumplir 25 años. Estrellas de la música de todo tipo y condición están dejando su particular homenaje hacia la sitcom que les marcó.

Artistas como Meghan Trainor han puesto su granito de arena para que este aniversario sea lo más espectacular posible y lo han logrado con una memorable actuación desde el Empire State Building de Nueva York.

Una preciosa manera de rendir homenaje a los 236 capítulos que se emitieron durante las 10 temporadas que rodó Friends y que dejó datos escalofriantes como un último episodio visto por más de 52 millones de personas en la televisión estadounidense.

Esta versión vuelve a poner especial relevancia sobre la intro de la serie basada en la canción I'll be there for you interpretada por The Rembrandts, responsables junto a Marta Kauffman, su marido Michael Skloff, David Crane y Alee Willis de la composición del mismo.

Pero Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry y Lisa Kudrow dejaron una huella más profunda de lo que parece en músicos que, por edad, es casi imposible que vieran en vivo y en directo la serie.

Es el caso de los Jonas, ellos y ellas: Joe, Nick, Kevin, Sophie Turner, Priyanka Chopra y Danielle Jonas lo petarían como Ross, Chandler, Joey, Rachel, Mónica y Phoebe.

Ellos son los responsables de una peculiar versión de la intro de la serie Friends pero con las imágenes del rodaje de su clip Sucker. Los J Boys y las J Girls nos demuestran que varias generaciones pueden pasárselo en grande con un clásico televisivo de este nivel.

El 25º aniversario de Friends trae muchas más cosas además de estos homenajes musicales: fotos de los actores, exhibiciones que recrean los escenarios, homenajes de buscadores...