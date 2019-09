De Alle Farben a Lewis Capaldi: la lista, vídeo a vídeo

La imagen es cada día más importante en la música, y como somos conscientes de ello, nos hemos propuesto facilitarte las cosas. Si quieres ver los 40 clips de la lista de esta semana, puedes dar al "play" en el vídeo de arriba y embarcarte en el repaso al ránking en formato visual. Un repaso que empieza, cómo no, en el farolillo rojo (Alle Farben e Ilira con Fading, tema que fue número uno) y culmina, en el puesto de honor con Lewis Capaldi y Someone you loved. Nos detenemos además en las dos canciones que nos han dejado esta semana: Dancing with a stranger, de Sam Smith y Normani, y Te echo de menos, de Beret. Abre bien los ojos…