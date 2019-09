Leire (La oreja de Van Gogh), tras meses desaparecida de las redes sociales, vuelve dando una explicación

“A veces, en la búsqueda de la perfección, somos capaces de descartar cosas maravillosas, con la injusticia que eso supone. Él es Oli y es perfecto tal y como es”. Estas eran las palabras que Leire Martínez, vocalista de La oreja de Van Gogh, publicaba el pasado 14 de junio para hablar del cuidado de los animales y de la aceptación de cada uno tal y como es.

Desde entonces, y han pasado más de tres meses, no había dado señales de vida por Instagram. Claro que eso ha cambiado hoy. Ha decidido dar la bienvenida al otoño tranquilizando a sus seguidores que la echaban mucho de menos.

“La palabra “ausencia” hace referencia a la circunstancia de estar ausente o de no existir alguien o algo en determinado lugar y/o al tiempo durante el que una persona está ausente de un lugar. Yo, he estado ausente de Instagram. De las redes sociales en general, y es que ya me conocéis”, comenzaba diciendo y asumiendo.

“No me gusta hablar mucho sobre mí, ni exponer todo lo que hago continuamente. Quizá cambie algún día... o no... Y es por eso que llevo tanto sin escribir. Aunque os he tenido presentes y os he leído a casi todos, no he sentido que tuviera mucho que compartir. Más bien no he querido dejar de vivir el momento para pensar en la foto o el texto que ‘tocaba preparar’ para seguir activa en redes”, aclaraba sobre los motivos que la han mantenido sin dar noticias. Ahora ha regresado a IG con una foto de su verano y con esta explicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leire Martínez Ochoa (@leiremo_oficial) el 24 Sep, 2019 a las 1:01 PDT

“He tratado de disfrutar del verano con los míos y seguir trabajando en el nuevo disco. Espero que lo entendáis, porque “yo soy así, y así seguiré... Ahora, a por el otoño!!!!! Os quiero!”, terminaba diciendo.

Y de estas palabras podemos deducir dos cosas. Por un lado, que ha disfrutado del verano aunque no lo haya compartido. Y por otro, que La oreja de Van Gogh ha estado manos a la obra preparando su próximo trabajo. Esperamos que siga conectada para darnos más noticias al respecto.