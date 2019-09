Risto se pasa de duro y hace llorar a un niño en Got Talent: “Me ha roto el corazón”

Mario Prieto llegaba al escenario de 'Got talent' con solo 6 añitos para dejar estupefactos a todos con su baile flamenco y merengue.

El pequeño llegaba vestido para ser un bailaor, y no conforme con demostrar sus dotes de prodigio en un género musical, a mitad de actuación la música cambió y él se quitó el traje para bailar más reggaetón.

Al acabar, el público se alzó aplaudiendo y pidiendo un pase de oro. Los padres, tras el escenario no podían retener la emoción, y los jueces halagaron al niño.

#GotTalentGala2 Mario tiene solo seis años pero el arte corre por sus venas desde que nació 😱 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/RiAMZ0Ko2i — Got Talent España (@GotTalentES) September 23, 2019

"Cuando has salido colocao, te has plantao con tanta seguridad y has empezado a bailar, he visto fuerza, carácter. Soy fan tuya", confesaba Edurne.

Mientras Risto le describía como un "nuevo ídolo" y tanto Paz Padilla como Dani Martínez le daban un sí "grande, grande".

El giro de Risto que le acaba yendo en su contra

Pero en ese momento, el publicista daba un giro inesperado a la situación: "Yo estoy flipando con lo que has hecho con 6 años pero quiero seguir flipando más años. Así que te voy a invitar a que vuelvas otro año, hoy te doy un no".

Tras la dureza de su comentario, Mario no aguantó y se derrumbó llorando en las piernas de su madre. Toda la sala miró a Risto pidiendo explicaciones, Edurne le dijo que no se merecía un "no" y el juez confesaba: "Me acaba de romper el corazón".

Risto abraza a Mario / Mediaset

Se levantó y fue a tranquilizarlo diciéndole que lo había hecho muy bien y que se pensaría cambiar de opinión.

Cuando el pequeño dejó de llorar, Edurne le valoró: "No entiendo nada, me hubiera encantado que te fueras con cuatro síes, pero yo no puedo permitir que no pases a semifinales, así que te doy un sí".

Con tres síes ya podía pasar a la siguiente fase, pero Risto quiso cambiar su opinión: "Yo he hecho un trato con Mario, iba a escuchar al resto de mis compañeros y si veía que podía rectificar iba a hacerlo. No puedo permitir que te vayas llorando, así que voy a cambiar mi voto y te doy el sí".