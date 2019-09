Aitana reacciona a su nominación a los Latin Grammy: “Estoy en una nube”

Este martes 24 de septiembre es un día especial para la música latina. ¿La razón? Ha salido la lista de los nominados de los Latin Grammy 2019. ¡Y está lleno de talentos españoles! Zahara, Rosalía, El Guincho, Alejandro Sanz, Leiva, Ketama, Taburete y Aitana.

Esta última ha querido compartir con sus dos millones de seguidores de Instagram, minutos después de enterarse de la noticia, cómo ha vivido la noticia. Mirando a cámara, nerviosa y feliz, la intérprete de Vas a Quedarte ha contado cómo se ha enterado de que es una de las nominadas a mejor artista nuevo.

“Hola, es que os tengo que contar todo porque pensaba que era una broma”, comienza relatando la ex triunfita a la cámara. “La cosa es que hoy estoy trabajando en un sitio donde no os puedo decir y de repente me escriben varias personas diciéndome que estoy nominada a los Latin Grammy. Obviamente pensaba que era una broma”, ha continuado.

La joven explica que no podía verificar la información ya que se acaba de cambiar de móvil y no tenía ninguna aplicación bajada aún. Ha llegado a Twitter y por fin se ha dado cuenta de que la información es real:

“El momento en que he sabido que era verdad no me lo creía y ahora estoy un poco en shock. He llamado a mi familia y le he dicho que estoy flipando. No me lo estoy creyendo ahora mismo. Gracias de corazón. Ahora mismo no sé qué decir porque estoy en una nube. Todo esto es gracias a vosotros”.

Como no podía ser de otra manera, muchos de sus compañeros de Operación Triunfo no han tardado en felicitar a Aitana:

Raoul: “Ya te lo he dicho y creo que estoy tan o casi igual de emocionado que tú. Felicidades guerrera, te lo mereces todo”

Alfred: “Quiero dar la enhorabuena a mi compañera y amiga Aitana por su nominación a Mejor nueva Artista en los Latin Grammy de este año. Felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, que es mucho. ¡Toda la suerte!”

Agoney: “Tanto trabajo tiene su recompensa. Más que merecido. FELICIDADES”

Tendremos que esperar hasta el próximo 14 de noviembre para conocer a los ganadores.