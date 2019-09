Agoney comenta las reacciones de sus fans a su canción ‘Black’

Agoney se ha convertido en uno de los artistas más prometedores de la industria. Desde que pasó por el talent show de Operación Triunfo, sacó su talento a relucir y ha conseguido ganarse el apoyo de millones de personas dentro y fuera de España.

Una de las razones por las que ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas se debe al lanzamiento de Black, su último y gran hit que ya reunido un total de 650.000 visualizaciones. Y no es para menos, pues nos ha regalado un significado y unas imágenes a las que no nos tenía acostumbrados. Una letra autobiográfica que habla de la podredumbre inyectada en la sociedad a través de las redes sociales y unas escenas en las que acude a su propio funeral. WHAT?!

El tinerfeño ha visitado los estudios de LOS40, no solo para hablarnos detrás de las cámaras sobre su nuevo trabajo, sino también para devolver el apoyo a algunos de sus seguidores. ¿Cómo lo ha hecho? Reaccionando a las propias reacciones de sus fans ante este nuevo lanzamiento. Suena a repetición pero es la realidad. Le hemos mostrado diversos tuits publicados en las redes sociales segundos después de la publicación de Black y esto es lo que el artista tiene que opinar al respecto. ¡Menuda sorpresa se ha llevado! De las buenas, claro.

Aunque el vídeo cuenta con un extra al final que sí que fue toda una sorpresa para el protagonista. (Si es posible superar la que dio a su mayor fan con el videoclip de su single).

Bueno, no queremos entretenerte más. Dale al play y conoce qué sienten los artistas cuando leen los mensajes de sus seguidores en redes sociales. Otros no sabemos, pero Agoney tiene amor de sobra para todos ellos.