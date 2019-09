Descubren que su hija adoptiva es una mujer con enanismo que intentaba matarlos

A veces la realidad supera a la ficción. Si no que le pregunten a Kristine Barnett y a su ex marido, Michael Barnett. La expareja decidió en 2010 adoptar a una niña ucraniana de 6 años conocida como Natalia Grace que tenía un trastorno de crecimiento denominado displasia espondiloepimetafisaria. Lo que no sabían es que esa niña en realidad era una mujer adulta con enanismo que tenía 18 años el día que se convirtió en su hija.

Al principio todo era tranquilidad y la supuesta niña se adaptó sin problemas a su nueva vida. Pero, tras el primer año, Natalia comenzó a convertir la vida de sus padres en una pesadilla. Tal y como cuenta Kristine en Daily Mail, Natalia intentó empujarla contra una valla eléctrica, envenenarla con lejía en el café o apuñalarla con objetos punzantes. “Quería matarnos”, explica la mujer al medio.

Fue en ese momento cuando el matrimonio Barnett decidió llevar a su hija a un centro de salud mental. Fue allí donde los especialistas le aseguraron que la niña no tenía la edad que pensaban y que tenía cerca de 18 años. Así lo reflejaban sus dientes y su desarrollo sexual.

A pesar de la noticia, Natalia continuó en la familia hasta 2013, cuando los Barnett descubrieron que la había nacido en los noventa. Como si se tratase de una película de terror, la hija adoptiva hacía dibujos donde mostraba que quería matar a los miembros de la familia y enterrarlos en el patio. “No podíamos ir a dormir y escondíamos los objetos afilados”, relata Kristine.

Asustados, la familia decidió dejar en un apartamento alquilado del condado de Lafayatte (Estados Unidos) a Natalia y mudarse a Canadá. Años después, la pareja (que se encuentra separada) ha sido detenida por la policía de Indiana por abandonar a una menor.

Y es que su hija adoptiva declaró en 2014 que sus padres le abandonaron cuando tenía 11 años. La teoría se apoya en una prueba ósea, realizada por un supuesto experto, que dice que la niña tenía ocho años en el momento de la adopción.

Ahora los Barnett y Natalia se enfrentan en los tribunales. Mientras que el ex matrimonio asegura que la “niña” nació en 1989, ella dice haber nacido en 2003.

El caso, que ha dado la vuelta al mundo, se ha convertido en viral. ¿La principal razón? Que la historia coincide con el argumento de la película de terror La Huérfana. Se trata de una cinta de 2009 dirigida por Jaume Collet- Serra que cuenta la historia de como una pareja adopta a una niña. ¿El problema? Que no todo es lo que parece y es niña de rostro en realidad es una mujer de treinta años.