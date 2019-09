Jennifer Lawrence ha publicado en Amazon su lista de boda y no es lo que esperábamos

Imagínate que Jennifer Lawrence te invitara a su boda con Cooke Maroney. Ella una actriz de Hollywood y él un reconocido marchante de arte. ¿Qué podrías regalarles? Sin duda, estar en esa tesitura debe ser un problemón porque vamos a ver, ¿qué le regalas a alguien que lo tiene todo o puede tenerlo y que esté al alcance de tu bolsillo?

Ella, que además de actriz es una gran activista, ha encontrado la solución para sus invitados. Todavía no sabemos la fecha de su boda pero sí sabemos que ya ha tramitado la licencia junto a su prometido. Se les vio haciendo el papeleo el pasado 16 de septiembre.

Y los preparativos van viento en popa, Lawrence ha llegado a un acuerdo con Amazon para publicar con ellos su lista de bodas. Un escaparate de regalos que llaman mucho la atención. Y no porque haya escogido carísimos objetos o caprichos de lujo. Más bien por todo lo contrario. La suya podría ser la lista de bodas de cualquier mortal.

La ha dividido en 6 categorías: Invitados y Happy Hour, Viajes, En la cocina, Salud y bienestar, Pon la mesa y Hogar inteligente. Sin duda, una lista que inspirará a muchas parejas que vayan a pasar por el mismo trámite.

“Planear una boda es muy excitante, pero puede sobrepasarte. Para quien necesite algo de inspiración, pensé que sería divertido colaborar con Amazon y compartir algunos de mis deseos. Es muy fácil y puedes encontrar en un mismo lugar cualquier cosa que necesites”, escribía en la página.

“Como me encanta organizar reuniones, ya sea unas copas con unos amigos o una gran cena, aquí están algunos objetos esenciales que aseguran que tus invitados tengan todo lo que necesitan”, aseguraba en el grupo de vajilla donde destacan la variedad de vasos y copas que ha elegido.

Tampoco faltan objetos para sus numerosos viajes: “Viajo mucho por trabajo y estos son algunos de los mejores artículos. A lo largo de los años, he encontrado qué me ayuda a llegar sintiéndome renovada y lista para explorar. No te vayas de luna de miel sin ellos”.

Otra cosa que hemos descubierto es que pasa mucho tiempo en la cocina: “Me encanta probar nuevas recetas, así que es importante tener las herramientas adecuadas en la cocina. Aquí hay algunos artículos que me encantan, y hay unos pocos que no puedo esperar a usar. La cocina para dos siempre es más divertida”.

Pero detrás de este acuerdo comercial, hay también un objetivo social que ella misma ha querido explicar: “Me estoy asociando con Amazon Conservation, que une la ciencia, la innovación y la comunidad para proteger Amazon Rainforest, que necesita nuestra ayuda en este momento. Estoy feliz de hacer una donación a Amazon Conservation como parte de esta colaboración”.