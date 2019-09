El de LOS40, el concierto más multitudinario de La Mercè

Eran poco más de las ocho de la noche cuando el imponente escenario situado en la falda de las fuentes mágicas de Montjuïc se encendía para ofrecer un festival musical con lo mejor de la industria catalana. En el cartel de este año: Els Catarres, Buhos, Doctor Prats, Nil Moliner, Porto Bello y Chloe Phillips.

Poco a poco, el sol se ponía y la avenida Reina María Cristina de Barcelona se iba llenando de gente al son de la estadounidense más catalana del panorama musical catalán. Chloe Phillips subía al escenario para hacernos disfrutar a todos de su talento y empezar a abrir el apetito de una noche única. Sus seguidores fueron los más puntuales a la cita y la esperaban pegados al escenario para interpretar con ella sus canciones. Entre ellas una sorpresa, una nueva canción donde Chloe colabora con Miquel Moya.

Tras ella, Porto Bello hicieron uso de su energía sobre el escenario ¡y de qué manera! La formación catalana del momento no paró de moverse y bailar en todo el concierto. La avenida estaba a rebosar de gente que no dejaba de corear sus canciones. Y como era de esperar, Porto Bello fueron el precedente de lo que viviríamos más adelante. Decenas de miles de personas divirtiéndose con uno de los directos más enérgicos del momento.

A medida que avanzaba la tarde, cada vez se veía más gente reunida en un mismo punto de la capital catalana. Nil Moliner salía a escena con todo el buen rollo de su directo, una banda que no deja de bailar mientras toca y más sorpresas. Junto al cantante de Sant Feliu de Llobregat se sumaba Dani Fernández para estrenar por primera vez en directo la nueva versión que han hecho juntos de 'Soldadito de Hierro'. ¡La Avenida Reina María Cristina de Barcelona se quedó estupefacta! ¡Era la primera de las grandes sorpresas que llegarían esa noche! Nil Moliner tenía otro as en la manga. Y es que tocar en casa, siempre tiene ventajas, en este caso, poder compartir escenario con un gran amigo: ¡Alfred Garcia apareció en su concierto para cantar juntos Que Nos sigan Las Luces! El público no se podía creer qué era lo que acababa de pasar delante de sus ojos ¡Dos apariciones sorpresa dentro del mismo concierto! ¡Así sí, Nil Moliner!

Els Catarres, uno de los grupos más esperados, aparecieron en escena pasadas las once de la noche, y en LOS40PopLaMercè había cerca del centenar de miles en asistencia. El trío catalán, uno de los más icónicos del panorama musical en Cataluña, enloqueció Barcelona con sus nuevas canciones, el romanticismo de sus letras y la energía de su directo. La imagen desde el escenario era impactante, un mar de cabeza y manos emocionados y entregrados al directo de Roser, Eric y el Jan ¡Todo el mundo era catarra, como ellos!

Superada ya la medianoche, en plena jornada de La Mercè, la temperatura en la falda de la montaña de Montjuïc no paraba de subir, se superaba ya el centenar de miles de personas las que ya estaban congregadas frente al escenario de LOS40 para las fiestas de la Mercè, la Plaza de España llena de gente, cortada a la circulación de vehículos y llegó el turno de Doctor Prats. Los egarenses vestidos de gala, con la cara pintada, su vestimenta reluciente y las plumas para adornar, coronaron un directo de 10. ¡Espectacular! La formación no dejaba de coreografiar sus canciones y el público no dejaba de cantar y bailar todos sus éxitos. Para Doctor Prats, un día muy especial, en el que su cantante principal acababa de ser padre ¡Enhorabuena, Marc!

Pero la noche no acabó aquí, la guinda de la velada la pusieron Buhos que salieron a quemarlo todo. Salieron a hacer saltar, cantar y bailar a todo el mundo. No cabía un alfiler, pero daba igual. Buhos no olvidaron ninguno de sus éxitos que ya forman parte de la vida de todos los catalanes. Y siguieron las sorpresas, primero con Tonet, el cantante de Porto Bello, cantando juntos ' L’Estiu És Llibertat, luego con el Mikel Iglesias, el popular actor de Pulseras Rojas, interpretando ' Barcelona s’Il·lumina‘ con una marea de móviles a sus pies.

Y finalmente ¿qué mejor para cerrar un noche que nunca olvidaremos que la mejor de las sorpresas? ¡La aparición de Miki Núñez! Momento en el que el público no daba crédito a la gran fiesta que habían preparado LOS40, los mejores grupos del momento de la escena catalana y lleno de apariciones sorpresas, en un solo escenario y en una sola noche. Buhos y Miki con 'Volcans' cerraron LOS40PopLaMercè, el escenario más multitudinario de las fiestas de la Mercè que ha habido nunca!

