The Last of Us II, el juego que te pondrá la piel de gallina el 21 de febrero de 2020

Llevamos casi dos años de puntillas intentando ver por encima de esa valla imaginaria que nos ha impedido saber nuevos detalles de The Last of Us II pero tras el State of Play celebrado anoche en Los Ángeles, nuestra curiosidad ha quedado satisfecha. Joel y Ellie volverán a nuestras vidas el 21 de febrero de 2020.

The Last of Us II es la segunda parte del famoso videojuego desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog, y narra la historia de Ellie, una joven superviviente que llegará hasta el final para vengar a la gente que ama. La compleja narrativa del juego se desarrolla en un mundo devastado por una epidemia que ha afectado a más del 60% de la población mundial, convirtiendo a los humanos en los terribles Infectados. Ellie, la protagonista del título, es además la única persona conocida en el mundo inmune al virus.

The Last of Us II se define como el videojuego más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia. Es una historia muy emocional con temas profundos que promete momentos desgarradores y emotivos.

Naughty Dog sigue trabajando en su secuela exclusiva de PlayStation 4 que contará con cuatro ediciones (estándar, especial, digital deluxe y coleccionista) que incluirán contenido y objetos sacados directamente del juego y de sus personajes.

Por un lado, la Edición Coleccionista incluye una figura de Ellie, una réplica a escala real de su brazalete, una caja ‘SteelBook’, un minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse, un lote de seis pines, una litografía, un conjunto de cinco pegatinas y una carta de agradecimiento de parte de todo el equipo de Naughty Dog. Además, esta edición también cuenta con un contenido digital que incluye un tema dinámico para PS4, un conjunto de seis avatares de PSN, la banda sonora digital y una versión digital del minilibro de ilustraciones.

Por otro lado, también estará disponible una Edición Especial que cuenta con la caja ‘SteelBook’ y el minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse, junto con el tema dinámico y el conjunto de seis avatares de la edición coleccionista.

Además, la Edición Digital Deluxe, incluye todo el contenido digital de la edición coleccionista, además de una copia digital de la edición estándar. Como particularidad por la reserva de esta versión en PlayStation Store se recibirá un avatar exclusivo en PSN de The Last of Us II con el tatuaje de Ellie.