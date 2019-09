Camila Cabello y Jonas Brothers se marcan dobletes en la lista

Esta semana hay tres nombres que brillan con luz propia en la lista. Uno es el de Lewis Capaldi, número uno —por primera vez en su carrera— con Someone you loved. Los otros dos son los de Camila Cabello y Jonas Brothers. La artista nacida en Cuba y el trío de hermanos han protagonizado las dos novedades de la semana; la de Camila, con Liar, al #29 (la entrada más fuerte), y la de los Jonas, con Only human, al #33.

De este modo, ambos consiguen doblete en el chart, puesto que Camila también figura en el #2 con Señorita, a dúo con Shawn Mendes —tema que ha sido número uno tres semanas consecutivas—, y Jonas Brothers, en el #3 con Sucker —que también fue número uno y actualmente ostenta el récord de permanencia, tras 26 semanas con nosotros). Ocupan, por tanto, puestos de podio, lo que da a entender que sus respectivos dobletes pueden mantenerse durante bastantes semanas…

También es destacable la subida más fuerte (ocho posiciones, hasta el #21) de China, la multitudinaria colaboración de Anuel AA, J Balvin, Daddy Yankee, Karol G y Ozuna. Este all star latino puede convertirse en uno de los éxitos del recién estrenado otoño. Si quieres conocer al detalle los titulares de la lista de esta semana, mira el vídeo de la parte superior.