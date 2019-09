Descubre algunos consejos para ligar en aplicaciones de citas

Hay gente que, da igual la edad, siempre han sido unos ligones. Todos hemos tenido un compañero en clase que desde pequeño era “el guapo”, pues hoy en Anda Ya hemos conocido el mismo caso pero de la tercera edad.

Estamos hablando de una ex bailarina neoyorquina de 83 años que ha pasado a ser conocida como “La abuela Tinder”. Esta mujer, divorciada desde 1984, se ha abierto un perfil en esta aplicación y ha causado auténtico furor.

Además, la protagonista de esta historia no se conforma con poco, como explica en su perfil, “Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión. No pro-Trump ni ‘jugadores’”. Para aquellos que piensan que en aplicaciones como Tinder no se liga, Hattie ha tenido ya 50 citas!! una de ellas con un joven de 19 años.

Para nuestros andayeros todavía no creyentes en estas aplicaciones y que llevan una buena temporada sin ligar, vamos a dar unos consejos para que conozcáis a una persona interesante, o quién sabe, quizás vuestra media naranja.

Lo primero de todo y más importante es elegir las fotos y la descripción que haces de ti mismo. Nada de esas fotos “graciosas” de hace años y mucho menos aquellas que parezcan recién salidas de un álbum de fotos.

Decir quién eres es importante, contarlo con un poco de humor siempre viene bien, además si a la otra persona le hace gracia, mejor, ya sabéis que ambos tenéis algo en común. Pero esto no es todo, cuando comencéis a hablar, nada de originalidades como los clásicos “Hola, soy Pepito” y por favor las abreviaturas como “k tl” o “a2” mejor guardarlas para el messenger.

Lo importante es ser uno mismo, original y abrir el corazón a la otra persona para que te conozca tal y como eres. Además, y como sabíamos que este trema trae mucho de qué hablar, hemos querido saber qué opinan los más mayores sobre el uso de las aplicaciones hemos mandado a nuestro querido Gallo a la calle para preguntarles.

