Rambo: Last Blood, Mientras dure la guerra y H0us3, los grandes estrenos de cine de la semana

Los estrenos de cine de esta semana trae una de las aventuras más esperadas de los últimos años: Rambo: Last Blood.

Además, a nuestra taquilla llegan hasta tres apuestas españolas: la nueva película de Alejandro Amenabar Mientras dure la guerra, H0us3 y Agur Etxebeste!. Y vale la pena recordar que también podremos ver el drama chino Hasta siempre, hijo mío



Drama ambientado en la Guerra Civil Española, concretamente en el verano de 1936, cuando Miguel de Unamuno decide apoyar la sublevación militar que dicen, traerá orden a la caótica situación del país.

Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos) y Eduard Fernández (Una pistola en cada mano) protagonizan esta historia dirigida por Alejandro Amenábar (Tesis, Abre los ojos).

Drama social que muestra a dos matrimonios avanzando a través de los cambios vividos en China desde 1980 hasta la actualidad.

Wang Xiaoshuai (Chinese Portrait, The Cornfield) dirige las actuaciones de Liya Ai (The Song of Cotton) y Du Jiang (The Bravest).

Secuela de la comedia en la que un alcalde, para no perder poder en el pueblo ante su inminente adiós, nombra a su mujer primera alcaldesa. Con lo que no contaba, era con que su mujer se iba a tomar muy en serio su nuevo cargo.

Ramón Agirre (En el corredor de la muerte) y Elena Irureta (Gernika) lideran el reparto bajo la dirección de Telmo Esnal (Hamaiketakoa, Feliz año, abuela) y Asier Altuna (Kalebegiak, Amama).

Ciencia ficción de la mano de un grupo de antiguos amigos que al reencontrarse se ponen a experimentar con un secreto de Internet, descubriendo todo lo que la realidad aumentada puede dar de si.

El novel Manolo Munguia es el director de esta historia en la que pueden verse las interpretaciones de Rubèn Serrano (No tinguis por) y el también principiante Roc Esquius.

Nuestra recomendación de la semana:

Acción a raudales es lo que ofrece esta saga y su incombustible protagonista, que verá en esta entrega cómo desaparece su sobrina, desencadenando por su parte una búsqueda que le llevará más allá de la frontera con México.

Adrian Grunberg (Vacaciones en el infierno) es el director y Sylvester Stallone (Creed II: La leyenda de Rocky) y Paz Vega (Lucía y el sexo), sus actores protagonistas.