OMD, los pioneros del synth pop, cumplen 40 años

Los amantes del synth pop y el new wave ochentero, que siempre han tenido a OMD muy presentes entre sus referentes, están de enhorabuena. El grupo cumple 40 años en la música y lo celebra con el anuncio de nuevo material. Orchestral Manoeuvres In The Dark publican Souvenir, un nuevo recopilatorio con sus mejores éxitos.

La agrupación originaria de Liverpool son una piedra angular dentro del pop de sintetizadores (synthpop), con una instrumentación configurada de estos elementos, teclados y bajo, bastante novedosa para finales de los setenta.

La lista de éxitos de OMD, o lo que es lo mismo, Paul Humphreys y Andy McCluskey, es larga, y no se limita a Enola Gay, la canción más famosa del pionero dúo. Con una prolífica carrera que incluye 13 álbumes, OMD también ha estado muy presente en la lista de LOS40. Un total de 16 de sus temas han pasado por el ranking de éxitos más importante de nuestro país, y tres de ellos llegaron a lo más alto, al número 1. Souvenir lo consiguió en febrero de 1982, mientras que Genetic Engineering lo fue en abril de 1983.

Andy McCluskey, de OMD, en una entrevista en LOS40 / LOS 40

OMD ha vendido la asombrosa cifra de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes, lo que los ha establecido como pioneros en el uso de sintetizadores electrónicos y uno de los grupos pop más queridos de Gran Bretaña.

Los discos que componen esta caja especial de 40º aniversario incluyen todos los singles de la banda, desde Electricity hasta What Have We Done, así como un nuevo single Don't Go, exclusivo de esta caja. Uno de los DVD contiene actuaciones de BBC TV de Top Of The Pops, Old Grey Whistle Test, Later With Jools Holland y más. El otro contiene un show en vivo del Ayuntamiento de Sheffield en 1985, otro show en vivo del Theatre Royal, Drury Lane en 1981, así como Crush - The Movie .

'Don't go' - Orchestral Manoeuvres in the Dark

Para redondear este aniversario tan especial, OMD ofrecerá dos conciertos en Madrid y Barcelona en el mes de octubre.