Outsiders Division, el street wear multicolor que ha enamorado a Natalia Lacunza

Es posible que los nombres de Outsiders Division o David Méndez Alonso no te digan nada, pero seguro que has visto a algún famoso llevando su ropa últimamente. El bucket hat rosa con margaritas de la portada de Otras alas de Natalia Lacunza, el estilismo AL COM-PLE-TO del videoclip Autoestima de Cupido junto a Lola Índigo, los eclécticos trajes que Brays Efe… Son solo algunos ejemplos de los artistas que han vestido los diseños divertidos, optimistas y repletos de color del diseñador gallego.

El sombrero de pescador de Natalia en la portada de su disco. / Universal Music

A pesar de ser (aparentemente) una marca outsider dirigida a un público muy concreto, Outsiders Division cada vez se va abriendo hueco en el mundo mainstream del show business. En su corta trayectoria, ya han desfilado en EGO, la plataforma de jóvenes diseñadores de Madrid, en pasarelas europeas y han ganado en dos ocasiones el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Mucho talento y mucho nervio que poco a poco ha conseguido situarlos en el radar de los mejores estilistas del país y, como consecuencia, los famosos.

El caso más sonado para ellos es Natalia. “Todo fue muy fuerte. En las imágenes promocionales de su disco lleva nuestra ropa, y ha sido viral”, afirma todavía sorprendido el diseñador. No puede parar de decir que ha sido un hecho “impresionante”, que nunca habían experimentado hasta ese punto. “Nos han escrito muchísimas personas. Nunca habíamos tocado el mainstream de esa manera. Subir una foto y que en un segundo se hayan reposteado 400 veces... ¡Incluso se llegó a filtrar antes de las publicaciones oficiales de ella!”, recuerda.

Según David, tanto Natalia como otros muchos cantantes de hoy en día están hechos de otra pasta. “Ella es de una generación diferente, no tienen miedo de hacer y decir lo que quieran. La moda cada vez es más importante en el mundo de la música y que una de las personas más valoradas del programa quiera defender y utilizar una marca independiente es increíble. Es algo que va a quedar para la posteridad”. Es una situación muy similar al idilio amoroso entre Amaia y Paloma Wool, “ya no importan los logos. Es algo sorprendente. Realmente habría que preguntar a Natalia, ‘¿por qué pudiendo llevar cualquier marca del mundo te has querido poner la nuestra?’ Ahora los jóvenes representan la estética joven y quieren ser coherentes, y eso es algo muy bonito y de agradecer”.

Algo similar ha ocurrido con el videoclip de Autoestima, el nuevo remix del grupo Cupido junto a Lola Índigo y Alizzz. Al ver el vídeo, llega un momento que dudas si te encuentras ante una publicidad, ya que eres capaz de identificar que toda la ropa pertenece a la misma marca. De hecho, en ciertos planes puedes leer perfectamente OUTSIDERS DIVISION. Ante la esperanza de una historia digna de una película de Netflix, David nos baja a la realidad y nos dice que “todo es menos mágico de lo que parece”. Todo se podría resumir en el mail de una estilista o el envío de unos paquetes con ropa, todo menos romántico de lo que creemos.

“Me escribió el estilista que estaba trabajando para el vídeo porque uno de los chicos de Cupido les gustaba Outsiders Division. La verdad es que ha sido un caso excepcional que al final los seis looks les hayan cuadrado y todo el videoclip sea de nuestra marca. Hay mucha gente que me ha preguntado, pero no teníamos ninguna relación personal con ninguno de ellos. ¡Aunque hay dos del grupo que bien podrían ser nuestros modelos!”, explica David.

El fundador de la marca admite que existe una gran conexión con universo estético, sobre todo en cuanto a color. Además, “la canción (Autoestima) busca una versión de uno mismo y es exactamente lo que buscamos en la marca: la automotivación de uno mismo hasta el máximo”.

El actor de Paquita Salas también es un gran fan de la marca y le hemos podido ver posando en muchos eventos con sus coloridos trajes de chaqueta. En su caso, la amistad les une y llegó a desfilar en fashion week junto a Chenta de Putochinomaricón.

“Todos los artistas que nos han elegido tienen las ideas muy claras, y que se fusionen sus imaginarios con los nuestros es fantástico. Nuestras prendas tienen muchas ideas contenidas y no todos los artistas deciden ponérselas”, concluye. ¿Cuál será el próximo cantante en atreverse con el universo multicolor de esta marca independiente?