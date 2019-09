Marvel's Avengers y Cyberpunk 2077, en la Madrid Games Week

Square Enix Ltd. y Bandai Namco Entertainment Iberica han anunciado que la demo jugable de Marvel’s Avengers estará disponible por primera vez en España en Madrid Games Week en el pabellón 14 de IFEMA del 3 al 6 de octubre. Lo mismo sucede con Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red y Bandai Namco Entertainment, uno de los juegos más esperados de los últimos años, con una presentación hands-off.

Los vengadores (Marvel's Avengers)

La historia de Marvel’s Avengers comienza en el A-Day, donde el Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow y Thor están presentando el cuartel general de alta tecnología de Avengers en San Francisco, incluida la revelación de su propio Helitransporte alimentado por una fuente de energía experimental. La celebración se vuelve mortal cuando un accidente catastrófico provoca una devastación masiva. Al ser culpados por la tragedia, los Avengers se disuelven. Cinco años después, con todos los superhéroes prohibidos y el mundo en peligro, la única esperanza es volver a reunir a los Héroes Más Poderosos de la Tierra.

Marvel’s Avengers es un juego de acción y aventura en tercera persona basado en la historia. Los jugadores volverán a reconstruir su equipo de Avengers en una campaña original y cinematográfica para un solo jugador; también podrán jugar online solos o junto a amigos en nuevas misiones en todo el mundo. Además, podrán personalizar a los personajes y aprovechar sus poderes únicos para defender al mundo de las crecientes amenazas en los años venideros.

Marvel’s Avengers se lanzará simultáneamente para PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC el 15 de mayo de 2020.

Cyberpunk 2077

Los asistentes a la Madrid Games Week podrán acceder por primera vez en España a una presentación privada en la que el estudio mostrará su trabajo más ambicioso.

Los visitantes que se acerquen al stand de Cyberpunk 2077 se encontrarán con un cine que podría estar sacado directamente del videojuego. En él podrá disfrutar de un gameplay en el que podrán apreciar la multitud de opciones que ofrece el juego, las diferencias entre ellas y, sobre todo, las consecuencias que implicarán para los jugadores.

Cyberpunk 2077 es una historia de acción y aventura en mundo abierto ambientada en Night City, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamur y la modificación corporal.

Tu personaje es V, un mercenario que persigue un implante único que permite alcanzar la inmortalidad. Podrás personalizar las mejoras cibernéticas, las habilidades y el estilo de juego del personaje para dar forma a un mundo y a una historia que depende de tus decisiones.

PlayStation también presentará sus novedades

PlayStation estará presente un año más en Madrid Games Week 2019 con los videojuegos más esperados Durante cuatro días, los fans de PlayStation podrán probar las principales novedades de los catálogos de PlayStation 4 y PlayStation VR en los más de 200 puestos de juego, así como participar en concursos y diversas actividades.

De este modo, los visitantes tendrán la oportunidad, por primera vez en España, de jugar demos de títulos antes de su lanzamiento: podrán encarnar al viejo conocido Sir Daniel Fortesque con el remake de Medievil, adentrarse en el extraordinario mundo de Dreams, ayudar al joven Ash a devolverle la vida a su ciudad con Concrete Genie, recorrer el oscuro mundo de los demonios Yokai con Nioh2, ponerse tanto en la piel de Predator como del equipo militar para darle caza en Predator: Hunting Grounds o disfrutar del impactante y esperado Marvel’s Iron Man VR, que contará con ocho puestos de juego, o los ya conocidos Blood and Truth y No Man’s Sky entre otros. Además, los visitantes podrán disfrutar de diferentes experiencias relacionadas con los esperados The Last of Us Parte 2 y Death Stranding. Este último título contará con un teatro a puerta cerrada donde se proyectará contenido exclusivo.

Además de estos próximos lanzamientos, también estarán disponibles puestos de juego de Days Gone, Marvel’s Spider-Man, Gran Turismo Sport y Ready Set Heroes además de muchos de los títulos de PlayStation Hits. El apoyo y la participación de third parties en el stand tendrá su presencia asegurada con títulos como: Final Fantasy VII Remake, NBA 2K20, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Fifa 20, Crash Team Racing...

Codemasters será una de esas third parties que llevarán hasta la zona PlayStation Grid, el esperado juego de la saga de carreras cuyo lanzamiento está previsto para el 11 de octubre en PS4, Xbox One y PC. El público de la feria podrá experimentar carreras a alta velocidad, pilotando los coches más icónicos jamás conducidos y compitiendo en los circuitos más famosos del mundo a través de cuatro continentes. Grid ofrece una experiencia de carreras como ninguna otra y cuenta con el asesoramiento de Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos del mundo, que también aparece en el juego. GRID ofrece una intensa acción de carreras, que abarca cuatro continentes por algunas de las calles y circuitos más famosos del mundo. Compite contra pilotos controlados por la inteligencia artificial del juego con 400 personalidades de carrera diferentes, crea rivales y lucha contra enemigos para crear tu propia historia automovilística mientras llevas al límite algunos de los vehículos más emblemáticos. Elige entre vehículos de la clase GT, Turismos, Coches de serie, Muscle, Supermodificados y muchos más, en todo tipo de carreras, incluyendo circuitos, carreras callejeras, óvalos, vueltas rápidas, punto a punto y contrarreloj mundial.

También tendrá presencia en la feria el programa de apoyo nacional a estudios independientes, PlayStation Talents, que contará con una zona especial con 40 puestos de juego. Entre ellos los 20 semifinalistas a los Premios PlayStation 2019 a los que podrán votar los visitantes. En esta zona no solo se dará a conocer más a fondo el programa si no que los visitantes podrán probar títulos como: A Tale of Paper, Treasure Rangers y Aces of the Multiverse.