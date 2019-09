Dakota Johnson parece decidida a convertirse en toda una scream queen. Tras su paso por la Suspiria de Luca Guadagnino ahora `protagoniza Wounds, la nueva película de Babak Unvari quien ya sorprendiera con Under the shadows.

En esta ocasión Johnson comparte protagonismo con Armie Hammer (Call me by your name) y se mete de lleno en esta adaptación de The visible filth, una novela de Nathan Ballingrund.

Wounds es la terrorífica nueva película de Dakota Johnson

Un thriller psicológico con mucho más terror que misterio en el que la pareja protagonista encuentra un teléfono abandonado en un bar, lo que los llevará a ser víctimas de lo que hay dentro del aparato y que no es para nada agradable.

El primer tráiler de la película se ha podido ver esta semana tras el debú del largometraje en el pasado Festival de Sundance.

La producción de la película corre a cargo de Hulu (una plataforma similar a Netflix que no opera en España) así que habrá que esperar para saber si alguna distribuidora se atreve a estrenarla dentro de nuestras fronteras.

Por ahora puedes asustarte (bastante) con el primer avance de la misma.