Tiempo de Eurodance: algunas de las mejores canciones del género

El fenómeno eurodance floreció en Europa durante los años noventa, donde nos martilleaban con temazos, que tienen en común la sucesión de sílabas sin significado aparente (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop, I´m Scatman!), un ritmo de cuatro cuartos por compás y velocidad de 140 beats por minuto.

Recuperamos encantados esos temas (algunos one-hit wonder) que bailamos con intensidad en nuestros discmans si no podíamos ir aún de discoteca en discoteca.

2 UNLIMITED - TRIBAL DANCE. Este dúo, de los más representativos de este género, creado en 1991 por los productores belgas Jean-Paul De Coster y Phil Wilde eligieron a los holandeses Anita Doth y Ray Slijngaard para interpretar sus temas. En 1998 regresaron sin sus antiguos integrantes, que fueron sustituidos por un dueto femenino, Romy y Marion, que pasaron sin pena ni gloria.

LA BOUCHE - BE MY LOVER. Este single fue galardonado con el premio ASCAP al tema más radiado en América. Su integrante femenina, Melanie Thornton, perdió la vida en un accidente aéreo y en su honor, Frank Farian produjo una canción titulada In Your Life en 2002.

ICE MC - THINK ABOUT THE WAY. La vocalista de sus temas era la italiana Alexia, archiconocida por temas como Uh La La La. Este tema se incuyó en la banda sonora de Trainspotting.

ALEXIA - ME AND YOU. Lo petó en los 90 con temas en inglés, y en los 2000´s hizo lo propio pero con canciones en italiano. Cuando suena Summer is crazy nos trasladamos probablemente al mejor de nuestros veranos.

CORONA - THE RYTHM OF THE NIGHT. Olga de Souza (Corona) es una brasileña que decidió viajar a Italia y conoció a Francesco Bontempi, productor que creó el proyecto. Este single ganó mas de quince discos de oro y platino por el mundo y fue elegida como la mejor canción dance del año 1994.

2 BROTHERS ON THE 4th FLOOR- DREAMS. Estos holandeses rompepistas cosecharon varios números 1 en países europeos durante esa época, como éste, "will come alive..."

SCATMAN JOHN - SCATMAN. Un éxito a nivel mundial, según él, a través de convertir su mayor problema en su mayor cualidad, ya que este californiano, pianista profesional de jazz en los ochenta, era tartamudo.

REAL McCOY - ANOTHER NIGHT. De los más bailados, este himno del eurodance daba nombre a su tercer trabajo. Incluso hubo una versión en castellano.

WHIGFIELD - SATURDAY NIGHT. Esta danesa alcanzó cotas de popularidad inmensas con el Dee dee na na na, que tenía hasta coreografía propia y que aún cuando suena logra formar un cuerpo de baile inmediato. En la actualidad, Whigfield está más volcada en la producción y composición de temas para otros artistas.

HADDAWAY - WHAT IS LOVE. Este alemán nos brindó este temazo que aquellos que sienten pasión por lo retro siguen bailando como si no hubiera un mañana cuando alguien se decide a rescatarlo, como Kiesza, que lo versionó en 2014.

ATC - ALL AROUND THE WORLD. Otros creadores de hits pegadizos (la la la la la la la la), las siglas de este grupo alemán provienen de A touch of class.

GALA - FREED FROM DESIRE. Italiana afincada en New York, es otra de las artistas de culto del eurodance, que decidió retirarse cuando estaba en la cima de su carrera. Su álbum, de 1997, contiene, además de éste, TEMAZOS como Let a Boy cry, Come into my Life o Suddenly.

CULTURE BEAT - MR. VAIN. El productor Torsten Fenslau formó este grupo cuando era DJ en la discoteca alemana Dorian Gray. Tras el lanzamiento de éste, su mayor éxito, falleció en un accidente de coche.

TWENTY 4 SEVEN - SLAVE TO THE MUSIC. Éste fue el proyecto de un carpintero que un día se puso a escuchar música de baile sin descanso. Se compró dos tornamesas y comenzó a hacer música en sus ratos libres, convirtiéndose en uno de los dj´s y productores más exitosos.

SIN WITH SEBASTIAN - SHUT UP. Formó parte de todos los recopilatorios de "Lo mejor de 1995". ¿Quién no se acuerda de esta canción sin duda adelantada a su tiempo?

ALICE DEEJAY - BETTER OFF ALONE. Sólo sacaron un disco, pero este temazo merecía formar parte del repaso.