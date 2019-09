Supergrass vuelven para celebrar los 25 años de su debut

Ya no son esos jóvenes que llegaron a la música para revolucionar el britpop que se estaba escuchando en su Oxford natal a mediados de los 90, pero Supergrass mantienen esa esencia que tanto los acompañó desde que debutaron con su primer disco, I Should Coco, en 1995.

Gaz Coombes, Danny Goffey, Rob Coombes y Mick Quinn, los miembros originales, fueron protagonistas de fuertes rumores de reunión a principios de este año. Todo apuntaba a que tocarían en una fiesta benéfica en Glastonbury. Y así fue. Nueve años después de su separación oficial, tomaron el escenario para tocar algunos de sus temas más emblemáticos, como Alright, Sun Hits The Sky o Pumping On Your Stereo.

Pero no se quedó en un simple concierto, sino que el grupo confirmó también haciendo uso de las redes sociales que estaban preparando más sorpresas. Fue el propio Gaz Coombes quien confirmó con un vídeo estas novedades. En él aparece la banda ensayando con el hashtag #Supergrass2020, mientras de fondo suenan dos de sus canciones más icónicas: Strange Ones y Alright.

Como deja entender ese hashtag, en 2020 volverán a los escenarios para celebrar sus 25 años, pero también lanzarán una recopilación musical, Supergrass: The Strange Ones 1994-2008, que incluirá caras B, directos y material inédito. Estará disponible a partir del 24 de enero.

Para acompañar a su lanzamiento los británicos han prometido cinco canciones nuevas, la primera de ellas es esta Next To You, versión de The Police.

Supergrass - 'Next To You'

Supergrass editaron seis álbumes diferentes entre 1994 y 2010, llegando a tocar techo con propuestas como In It For The Money en 1997. En España tuvieron un notable éxito, llegando a colocar seis de sus canciones en la lista de LOS40.