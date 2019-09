Ingresan a Kylie Jenner en el hospital y tiene que perderse una importante cita

En la última edición de los Premios Emmy notamos la ausencia de Kylie Jenner que no estuvo acompañando a sus hermanas, Kendall Jenner y Kim Kardashian. Por aquel entonces no se dio mucha explicación pero ahora que no va a estar en la Semana de la Moda de París como había anunciado, la cosa ha trascendido más.

“Hola chicos, como ya sabíais, estaba lista para ir a París al show de Balmain en la Semana de la Moda de París donde iba a lanzar mi colaboración en maquillaje con Olivier (Rousteing)”, empezaba diciendo en un extenso tuit.

Ella misma ha confirmado que no estará y ha dado una razón: “Desafortunadamente estoy realmente enferma y no puedo viajar”. TMZ ha explicado que la influencer llevaba varios días compartiendo con sus seguidores que no se encontraba bien. Sus síntomas, parecidos a los de la gripe se agravaron hasta el punto de provocarle náuseas y mareos. Eso la ha llevado al hospital donde está ingresada aunque no tenemos diagnóstico oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie ✨ (@kyliejenner) el 26 Sep, 2019 a las 11:28 PDT

“Tengo el corazón roto por perderme este show, pero sé que mi fantástico equipo y mis amigos que han ido a la ciudad pera el evento, me ayudarán a estar allí en espíritu”, añadía a la vez que explicaba que “crear esta colección con Olivier ha sido un sueño”.

Si Kylie es una de las jóvenes más millonarias del mundo es en parte por su relación con la industria cosmética donde se ha convertido en todo un referente. De ahí que fuera tan esperada esta colaboración y su presencia en la capital francesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie ✨ (@kyliejenner) el 23 Sep, 2019 a las 10:01 PDT

Este viernes se presenta la colección en París y sale a la venta, todo en uno. El director creativo de Balmain no dudó en ayer en mostrarse solidario con ella: “Te amo nena ❤️ Nueva York también puede ser una muy buena idea. Gracias por todo lo que compartiste conmigo en el viaje para hacer realidad este proyecto. Tu trabajo estará allí mañana para recordarles a todos cómo diste una parte de ti por esto. Te amo, siempre tendremos París❤ No puedo esperar para tenerte aquí pronto. Te amo Kylie”.