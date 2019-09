Nice to meet ya, lo nuevo de Niall Horan

"After nearly 2 years since 'Flicker' i'm ready to go" ("Después de dos años desde Flicker, estoy listo"). Con estas palabras Niall Horan ha provocado un pequeño terremoto en la actualidad musical. El componente de One Direction regresa a la música con nuevo sencillo.

Su nombre será Nice to meet ya y su estreno está previsto para el próximo 4 de octubre. Aunque si no puedes esperar más, puedes ponerte en bucle los 7 segundos que ha adelantado de su nueva canción en redes sociales.

Será la primera canción de Niall Horan desde hace mucho tiempo. El pasado año, el ahora solista colaboró con Maren Morris en su hit Seeing blind y en la película Small Foot con Finally Free y desde entonces hemos estado sin poder llevarnos nada más a la boca.

Fue el propio cantante el que nos puso sobre la pista el pasado mes de junio cuando desveló que tendría nueva música para estrenar a finales de este 2019. Parecía obvio que todo ese tiempo de silencio musical lo había pasado trabajando en un nuevo disco de estudio como confirmó poco después.

"Estoy aquí tumbado escuchando las canciones de mi nuevo álbum y estoy tan excitado por cómo va a ser que no puedo esperar para que escuchéis lo bien que lo he estado pasando durante el último año" escribía el pasado 2 de septiembre.

Con su anterior álbum, Flicker, consiguió llegar a lo más alto de las listas de todo el mundo, algo que espera reeditar con su segundo trabajo en solitario del que de momento no conocemos título, fecha de lanzamiento, ni listado de canciones.

De lo poco que sabemos de este segundo disco es que hay una balada que compuso a piano llamada Put a Little love on me que habla de su ruptura con Hailee Steinfeld con la que mantuvo una relación de 10 meses.

"Tengo un álbum preparado y haremos gira a final de año, o quizás el que viene". Pues el primer paso se da el próximo 4 de octubre con el estreno de Nice to meet ya.

¿Qué otras sorpresas nos tendrá preparados Niall Horan?