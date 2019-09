John Newman lanza A.N.i.M.A.L, un EP con el que continúa revitalizando el soul

El artista británico John Newman regresa con nuevo material discográfico. Tal y como reza la nota de prensa de Universal Music, tras un periodo de introspección y recogimiento, Newman vuelve con energía renovada.

El cantante de temas como Love me again o Cheating se ha consolidado como uno de los cantautores más talentosos y populares del Reino Unido gracias al éxito de temas como Blame ft. Calvin Harris, Love me again o Give me your love.

El pasado 30 de agosto lanzaba nuevo single, Without You junto a la aclamada cantautora escocesa Nina Nesbitt y este 27 de septiembre es la fecha elegida para publicar su nuevo trabajo, un EP que lleva por título A.N.i.M.A.L.

A.N.i.M.A.L. incluye una canción homónima (un grower que coquetea mucho con la electrónica) y también 3 temas nuevos más, grabados con pasión y muchas ganas. Otros temas que incluye este EP son The Hardest Word Is Goodbay y Heart Goes Deeper, dos que mantienen la esencia Newman, que nos transportan a la época dorada del soul para después comprender que se trata de algo completamente nuevo.

Como siempre, su portentosa voz cabalga cada track para imprimirle esa fuerza sobrenatural que encierra al cantar. Merece la pena la escucha.

Además de trabajar con los productores Red Triangle, The 23rd y Jarly en su nuevo EP, John Ha estado montando un documental sobre su tour Out Of The blue. De esta gira, el artista ya ha anunciado algunos conciertos en Reino Unido. Habrá que esperar para saber si llevará este directo fuera de su país e incluye a España.