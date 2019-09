Miky Woodz: “Tengo preparados un sinfín de featurings con colegas del género conocidos mundialmente”

Miky Woodz se encuentra de gira por España. "Quinto party, quinto sold out", decía el artista cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, un día antes de su show en Barcelona. Todavía le quedan hasta 7 paradas por nuestro país: "Me ha sorprendido la acogida del público, estoy muy contento".

El trapero boricua cuenta con una legión de fans por todo el mundo. ¿Su último éxito? Pinky Ring, una canción lanzada junto a J Balvin. Pero el artista lleva trabajando su hueco dentro de la música urbana desde 2014, cuando gracias a las redes sociales comenzó a saborear el éxito.

Miky Woodz no pasa desapercibido, no solo por su imponente constitución física, un hecho que le hizo ser fichado para jugar al baloncesto en una universidad estadounidense, sino porque el artista desprende una esencia que demuestra que tiene que ser una fiera sobre el escenario.

Él lo tiene claro: "nunca he querido parecerme a nadie, tengo mi propio estilo". Es cierto, si escuchas una canción de Miky Woodz reconocerás al instante que es él, más allá de su grito de guerra "la Asociación de los 90 Piketes".

"¿Cuántos habitantes tiene Puerto Rico?, le pregunto. "3 millones", me responde. "Y de esos 3 millones, 500 son cantantes con fama mundial", bromeo tratando de entender el fenómeno de la Nueva Ola de artistas que está surgiendo en la isla del Caribe y que está acaparando las posiciones más altas de las listas de éxitos de España y de todos los países de Latinoamérica. "Y de esos 500, 300 son de mi pueblo", responde Miky Woodz. Nació en Carolina de dónde han salido artistas como Zion, Lennox o Anuel AA.

Miky Woodz visita LOS40 para que en España podamos conocerle un poco mejor. Nos habla de cómo llegó hasta aquí, de sus próximos proyectos y cómo no, de Rosalía.

Pregunta: Acabas de lanzar Pinky Ring con J Balvin, creo que es la canción perfecta para entrar en el mercado español. ¿Cómo surge esta colaboración con J Balvin?

Respuesta: Ya teníamos comunicación pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Yo le envíe dos temas: uno comercial y Pinky Ring, el trap. Mi primera opción era la comercial pero a él le gustó Pinky Ring. Entonces decidimos hacerlo, tuvimos muy buena química y salió el tema. Está rompiendo durísimo.

P: ¿Con comercial te refieres a reggaetón?

R: No, no. Era un romantiqueo, no era un tema muy movido. Así romántico para las mujeres.

P: Ya has colaborado con grandes del género como Bad Bunny o Farruko, ¿Con qué canción empezaste a notar la fama?

Con Antes de morirme, un tema mío en solitario de mi primer álbum. Fue uno de mis primeros sencillos que más llamó la atención de las personas. Después con Estamos clear junto a Bad Bunny ahí fue cuando, ¡boom! Despegó Miky Woodz.

P: Estamos clear fue censurada en República Dominicana. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que tu música no es apta para todo el mundo?

R: Cada país tiene sus normas y sus decisiones. Yo no presto atención a eso, yo sigo haciendo mi música. Estoy aquí por los fanáticos que son los que apoyan mi música. A quien no le guste pues allá ellos, pero yo tengo mi fanbase que están pendientes a todo lo que yo saco. Están activos con Miky Woodz y eso es lo único que me importa ahora mismo.

P: Querías ser jugador de baloncesto y te dieron una beca universitaria para ir a jugar a Estados Unidos.

R: Sí. Me gusta mucho el baloncesto. Es otra forma de escapar cuando necesito pensar o estar solo, me despeja todo tipo de problemas. El baloncesto es mi terapia.

P: Entonces, ¿cómo surgió lo de ser cantante?

R: Cuando estaba estudiando en Estados Unidos por problemas personales tuve que regresar a Puerto Rico. Cuando regresé había una página de Facebook que se llamaba Freestyle Manía donde tú te grababas y subías tu canción. Una de ellas se hizo viral y gracias a los fanáticos que siempre me han apoyado decidí hacerlo más profesional. Tuve la oportunidad de grabarla en un estudio y ahí fue cuando salió Miky Woodz como tal. Luego continué grabando canciones, la gente siguió apoyándome y el resto es historia.

P: ¿De qué año estamos hablando?

R: Fue en 2014. Llevo ya cinco años trabajando en mi carrera, en lo que es Miky Woodz y creciendo poco a poco.

Siempre he tenido mi esencia y eso creo que es lo que me ha llevado hasta aquí

P: Da la sensación, por lo menos desde España, de que en Puerto Rico cada día sale un cantante nuevo.

R: Sí, eso es un gallinero (ríe). Pero, cómo te digo, yo siempre he sido yo y nunca he intentando parecerme a nadie ni ha pasado por mi mente parecerme a nadie. Siempre he tenido mi esencia y eso creo que es lo que me ha llevado hasta aquí. Los fanáticos se identifican mucho conmigo porque ven la transparencia en mí. Es lo que yo he proyectado desde el principio de mi carrera y es por ello que cada año va en ascenso, gracias a Dios.

P: ¿Crees que es más fácil llegar a ser cantante en Puerto Rico que en cualquier otro país?

R: Te podría decir que sí porque al fin y al cabo el género como tal sale de ahí y por tanto la mayoría de los artistas. Puerto Rico es chiquitísimo y la mayoría de los artistas son del mismo pueblo que yo. Si yo no hubiera llegado a ser famoso ahora mismo conocería a 10 personas de los que están sonando internacionalmente. Los conozco de antes de la música.

Pero ahora con internet siguen apareciendo más artistas tanto de España, Argentina, República Dominicana, Panamá... Ahora es internet quien tiene la fuerza para llevar tu música a otro nivel.

P: Se habla de una nueva generación urbana en Puerto Rico (La Nueva Ola), que está revolucionando la escena, tú formas parte de ella.

R: Sí, sí llevo ahí tres años. Poco a poco dejo de ser un rookie (principiante) pero todavía quepo en la palabra la Nueva Ola ya que soy de los nuevos artistas que sigue creciendo, que no se parece a nadie, que tiene su norte bien fijo, que tiene su flow, su esencia... Es por eso que yo sé que Miky Woodz va a durar mucho tiempo en este género.

Ahora es internet quien tiene la fuerza para llevar tu música a otro nivel

P: ¿Qué os diferencia para que os llamen "la nueva generación"?

R: En Puerto Rico había muchos artistas grandes pero uno nunca veía que salieran tantos artistas de corrido juntos, tantos nuevos talentos. Antes cada cinco años aparecían dos o tres artistas nuevos. Pero sobre el 2014 y tras la página que le informé (Freestyle Manía) hubo una ola bien grande de artistas nuevos. Luego en el 2015 o 2016 vino la ola del trap y ahí ya fue cuando salimos todos los artistas nuevos. Aunque yo ya estaba en Freestyle Manía no era uno de los artistas más famosos, era normal, uno más. Pero ahora mismo y gracias a Dios soy de los artistas top de esa era.

P: ¿Qué es o qué significa la Asociación de los 90 Piketes?

R: Me lo inventé en un momento y los fanáticos lo adoptaron, somos ellos y yo. Es lo que me identifica a mí y a mi equipo, cuando tú lo oyes en una canción ya sabes que es del Miky Woodz. También lo uso cuando colaboro con los pocos artistas colegas que tengo. No descarto en un futuro tener mi propio sello que se llame así.

P: Pero, ¿qué significa pikete?

R: Es como flow. La Asociación de los 90 flow. "Diablo, qué pikete tiene este".

Miky Woodz / Israel González

P: Ahora la tendencia es single a single y tú sin embargo sigues apostando por los álbumes, ¿por qué?

R: Es mi receta de trabajo, me ha funcionado desde el principio de mi carrera. Es lo que más me gusta hacer. Ahora iba a sacar mi tercer disco, La Asociación de los 90 Piketes: el álbum, pero he decidido trabajar esta temporada en sencillos. Ahora viene un sin número de featurings con colegas del género conocidos mundialmente. Estamos readys esperando al momento perfecto para lanzarlos.

P: ¿Con quién tienes estos temas?

R: Tengo uno con Zion&Lennox, uno con Wisin, uno con el productor Tainy...

P: ¿Los incluirás después en el álbum?

R: Puede ser, pero cuando yo hago un disco me gusta que los temas sean nuevos. Me gusta que cuando lance el disco, que está previsto para 2020, la gente lo escuche desde la primera hasta la última canción y sea algo que no se esperen.

Me gustaría colaborar con Rosalía, no se parece a nadie de las que están sonando ahora

P: Has dado un concierto en Madrid y ahora te vas para Barcelona. ¿Qué tal con el público español?

R: Quinto party, sold out. Tienen una energía súperdura. No me lo esperaba porque estamos bien lejos de Puerto Rico y que ellos me reciban con esa energía... Siempre pendientes de mí, cantando mis canciones desde la primera hasta la última. Brincando, grabando... Estoy muy contento.

P: Como curiosidad, ¿conoces a algún artista español?

R: Tuve la oportunidad de conocer a C. Tangana. Compartimos un Celebrity Game (un partido de baloncesto entre famosos) y cruzamos dos o tres palabras pero no es que hayamos estado en un estudio ni nada. No sabía decirte, no estoy muy empapado del género urbano de aquí de España.

P: Pero Rosalía si sabes quién es, ¿no?

R: Sí, Sí. Me gustaría colaborar con la Rosalía. Tiene su flow, tiene su esencia, no se parece a nadie de las que están sonando. Eso es algo que yo respeto mucho.

P: Ya has llegado lejos en tu carrera, ¿qué objetivos te quedan o te gustaría cumplir?

Seguir. Seguir llevando mi música al mundo. Me falta mucho por aprender, recorrer y demostrar. Quiero que los fanáticos sigan conectados conmigo y que sigan identificándose conmigo porque son lo más importante para mí. Lo demás... que fluya.