El trap desde el punto de vista filosófico: el libro de Ernesto Castro, el filósofo millenial

Ernesto Castro ha lanzado el libro El trap. Filosofía millenial para la crisis en España, el lanzamiento editorial musical del otoño que disfrutarás mucho si te apetece enterarte de qué está pasando con este nuevo mainstream ominpresente.

Ha sido uno de los lanzamientos editoriales del final del verano. El filósofo Ernesto Castro, nacido en 1990 y especializado en asuntos contemporáneos, compila en El trap. Filosofía millenial para la crisis en España (Errata Naturae, 2019), un análisis concienzudo y de tú a tú del trap, ese ¿estilo? ¿género? ¿tipo? de música que de un tiempo a esta parte se ha convertido en la voz de una generación.

La falta de orden en ese cajón de sastre que se ha dado por etiquetar en “trap” nos recuerda a lo que ha pasado en las últimas décadas con el “indie”: ¿qué es el trap? ¿quién pertenece y quién no? ¿hay unas normas para pertenecer a ese club? La respuesta es no: es algo que va mucho más allá. Llámalo actitud, llámalo circunstancia, llámalo como quieras. Pero tampoco lo llames música urbana (sí, ese melón también se abre en el libro).

Esta es una obra que puede encantar a todas aquellas personas que no tengan ni idea del tema. Aquí conocerás a los principales personajes, todo el ecosistema de periodistas, sellos, salas, las circunstancias de cada lanzamiento, los dejes de cada artista, qué ha dicho uno y qué ha dicho otro, y todo ello con pelos, señales, y citas a entrevistas concretas.

Más allá de lo anterior, y reconociéndole el valor de documentación de una época, el libro resulta de especial interés por su abordaje de cómo el feminismo, el capitalismo o la estratificación en clases sociales atraviesan la música a la que se le ha puesto la etiqueta trap y, por extensión, a su público y a la sociedad en su conjunto. A diferencia de otras publicaciones preexistentes como Historia del trap en España, de Jon I. García, o Trapología, de Max Besora y Borja Bagunyà, la personalísima perspectiva de Ernesto Castro queda aquí patente y abre numerosas vías para la reflexión.

La tesis principal es que el trap ha sido la banda sonora de la crisis en España. Una crisis que ha arrollado en el ámbito económico, pero también en el social, cultural y generacional. Todo un estilo de vida que coquetea con las drogas, la precariedad y la pobreza, pero en el que también resplandece una creatividad incontestable, una interesantísima exploración de los géneros musicales, y una performance estética que encaja a la perfección con el showbusiness. Pxxr Gvng, Cecilio G, Bad Gyal, C. Tangana, La Zowie, El Coleta, La Favi, Ms. Nina, Nathy Peluso y un largo etcétera de nombres (el de Rosalía también, por supuesto) desfilan por estas páginas y a través de ellos se desgranan todos los elementos generacionales que conforman la hipótesis del autor.

Una radiografía de una escena que lo mismo va de beefs, que de vídeos de Velaske, yo soy guapa?, o tipificaciones y categorizaciones concretas de qué hace cada quién, y del trasfondo de cada decisión vital, musical y estética de cada pieza de este puzzle del artisteo urbano. 416 páginas de conocimiento musical estrictamente contemporáneo en las que merece la pena zambullirse. Para abrir boca, y por si no la viste en su día, no estará de más visionar con atención la rueda de prensa del Primavera Sound 2018 con Yung Beef, C. Tangana y Bad Gyal.