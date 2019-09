7 de 14 “Realmente fue muy divertido caminar por primera vez en un desfile con estas mujeres fuertes e inspiradoras, ¡fueron muy amables, divertidas y hermosas por dentro y por fuera! este fue mi primer desfile de moda y estoy muy agradecida de que fuera con L’Oréal donde la definición de belleza no tiene nada que ver con lo que pareces y sí con lo hermosa que te sientes. La belleza se presenta en todas las formas, tamaños, colores y edades, obviamente recuerdo haber escuchado "porque vales la pena" en los comerciales desde que era joven, pero a medida que encuentro mi camino y me convierto en una mujer, me doy cuenta de lo importante que es esta frase: para recordarte a ti mismo que vales la pena, pedir lo que necesitas, luchar contra los obstáculos, desafíos y luchas de la vida, vale la pena luchar contra los miedos y las dudas porque lo vales y eres digno de felicidad, y amor, y todo lo bueno”, escribía Camila Cabello sobre esta experiencia.