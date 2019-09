El “domingo melancólico” de Cristina Pedroche hace arder las redes

Cristina Pedroche no para, a sus múltiples compromisos profesionales se unen los de su marido, Dabiz Muñoz. El chef tiene restaurante en Londres y toca viajar a la capital británica de vez en cuando. Este finde ha tocado y allí que se ha ido la parejita.

“Fin de semana romántico en Londres...sí, vamos a trabajar, pero siempre que estemos juntos será romántico ❤️”, explicaba la colaboradora de televisión en sus redes.

Parece que Dabiz está introduciendo novedades en Streetxo. “Nuevos platos y nuevos conceptos que llegarán a @streetxolondon, este otoño y este invierno serán tan locos como nunca en @streetxolondon, confía en mí y no te lo pierdas... ¡estamos redefiniendo y refinando nuestras propias reglas! 🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽”, anunciaba sobre lo que han estado haciendo el finde.

Eso sí, sin olvidarse de compartir unas palabras sobre su querida mujer: “Siempre bella, siempre alegre, siempre divertida, siempre amorosa, siempre la única y la mejor, la alegría de mi vida...”.

Y parece que se han animado por mucho que Cristina Pedroche. Ha compartido una fotografía de su “domingo melancólico” que ha despertado la envidia de muchos. Ya quisiera más de uno tener un domingo con una mujer bonita metida en la cama desnuda. No es de extrañar que muchos de sus seguidores hayan mostrado su envidia hacia Dabiz.

Tampoco han faltado las críticas de siempre en plan “madre cómo se venden algunas mujeres para que sean el centro de atención”, o “bueno yo te sigo y admiro pero esta foto creo no la necesitas para brillar. Has cruzado la raya, perdón pero está no me gusta”.

Luego tenía la otra cara, la de los que la apoyan, alaban su belleza y no dudan en lanzarle piropos como Anna Simón que no dudó en compartir un escueto “preciosa”.

Eso sí, los ‘likes’ se han disparado y superan los 150.000 y las redes han ardido.