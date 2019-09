Billie Eilish debuta en Saturday Night Live después de anunciar gira mundial con parada en España

Si hay un programa icónico en Estados Unidos, ese es el Saturday Night Live que acaba de estrenar su temporada número 45. Se ha convertido en un espacio icónico y toda estrella que se precie ha de pasar por él antes o después.

Billie Eilish todavía no había tenido la oportunidad de hacerlo…hasta ahora. Ha estado en el primer programa de la nueva temporada. La ha presentado el anfitrión invitado que, en esta ocasión, era el actor Woody Harrelson.

Ya les habíamos visto juntos en el spot con el que anunciaban que ambos iban a estar en el programa. Un tráiler que ya había levantado muchas expectativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 28 Sep, 2019 a las 9:33 PDT

A sus 17 años, la cantante se ha convertido en uno de los personajes del momento y no está dispuesta a desaprovechar su oportunidad y, lo cierto, es que está trabajando duro. Ni siquiera su lesión la ha detenido. Ya lo pudimos comprobar cuando vino de conciertos a España y la hemos vuelto a ver en el este programa de televisión.

No se ha librado de su cédula en la pierna pero tampoco le ha restado espectacularidad a su puesta en escena. Acudió con su hermano Finneas, gran responsable de todo lo que le está sucediendo a su hermana.

“Mi hermano es mi mejor amigo y estuvimos en Saturday Night Live, fue una experiencia de vida. Guau. Gracias vida por darme lo que tengo”, escribía en redes junto a la foto en la que podemos ver lo mimetizados que están entre ellos.

Comenzaron rindiendo un homenaje al vídeo Dancing on the ceiling de Lionel Richie. Tiraron de un recurso ya muy visto en cine y televisión que permite al personaje ir andando por paredes y techo. Pese a que no sea algo novedoso, no por eso es menos espectacular. Billie Eilish iba recorriendo un cuarto en 360º mientras cantaba Bad guy.

No fue el único tema que interpretaron. Ya sin el batería que les acompañaba, solo los dos hermanos, interpretaron en un formato más acústico si cabe, su I love you a voz y guitarra.

Y todo esto después de anunciar Where Do We Go? World Tour para 2020. Y sí, hay fecha para España. Será el 9 de julio en España aunque todavía no ha concretado lugar. Ese día podría optar por el Mad Cool o el Bilbao BBk Live. Aunque podría escoger algún otro lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 27 Sep, 2019 a las 9:39 PDT

¡¡¡Está claro que tenemos Billie Eilish para rato!!!