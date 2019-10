Halsey está saliendo con un famoso actor

Halsey es una de las cantantes pop más solicitadas del momento. La intérprete estadounidense se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Sin ir más lejos, ha lanzado este fin de semana su nuevo tema Clementine, donde aparece bailando junto a su hermano Sevian.

Pero parece que no solo le va bien en el trabajo a Halesey. Ni mucho menos. La cantante de 25 años ha sido vista paseándose estos días con un famoso actor: nada más y nada menos que Evan Peters. Seguro que si eres seguidor o seguidora de American Horror, este nombre te suena. Se trata de uno de los intérpretes favoritos del director de series Ryan Murphy: ha participado en casi todas las temporadas de American Horror Story. También lo has podido ver en Pose o en X Men: Apocalipsis. Vamos, que no ha parado.

Pues bien, la cantante y el actor han sido vistos juntos pasando un agradable día en el parque temático de Six Flags Magic Mountain de Los Ángeles. ¿Lo mejor de todo? Que existe foto del momento en el que estaban cayendo de una montaña rusa. La pareja, como dos enamorados, se daban la mano para caer al vacío.

Lo más divertido del asunto es que en el pasado, Halsey demostró que le gustaba Evan en un tuit de 2012. Lo hizo tras ver la segunda temporada de American Horror Story, en la que Peters da vida a un joven psicópata: “De verdad, Evan Peters, deja de hacer que me atraigan supuestos sociópatas acusados de asesinato”.

Dos años después, en 2014, la cantante volvió a mencionar la atracción que sentía por el actor en su cuenta de Twitter: “Petición para que Evan Peters salga conmigo”. Pues parece que al final sus deseos se han convertido en realidad.

Halsey estuvo saliendo más de un año con el rapero G-Eazy hasta que decidieron poner punto y final a su relación en 2018. En enero de 2019 fue vista en varias ocasiones con el cantante alternativo Yungblud, pero parece que decidieron acabar su relación en verano.

Por su parte, Evan Peters estuvo siete años saliendo con la actriz Emma Roberts, con quien coincidió en varias temporadas de American Horror Story, hasta que en marzo de 2019 decidieron acabar con su relación.