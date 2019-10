1 de 6 Si pensabas que Adele se había despedido del amor tras separarse del que entonces era su marido Simon Konecki, estabas completamente equivocado/a. Según el diario The Sun, la británica parece haber encontrado a su nueva media naranja recientemente. Skepta, o Joseph Junior Adenuga Jr., es el encargado de ocupar el corazón de la intérprete de Someone Like You.