Verdeliss: “Llevo unas semanas psicológicamente bastante mermada”

Muchos conocimos a Verdeliss gracias a Gran Hermano aunque ya había muchos que la seguían en redes sociales. Y es que su familia numerosa no es algo habitual en los tiempos que corren. Ella y Aritz comparten 7 hijos a los que crían con muchos valores y una alegría que parece infinita. O por lo menos eso es lo que transmiten a través de sus vídeos y fotografías.

Pero no es oro todo lo que reluce y, como podíamos sospechar, no todo es tan idílico cuanto son tantos en casa. Verdeliss, muy cercana siempre a sus seguidores, y muy de compartir lo que siente, ha confesado que no está en su mejor momento.

"Os soy sincera, llevo unas semanas psicológicamente bastante mermada. Supongo que todos pasamos por 'crisis' y esta etapa se me está haciendo complicada. Presión, críticas, agotamiento, últimamente daba más tiempo a la tristeza, que a disfrutar lo maravilloso que tenemos (¡y fijaos que sólo tengo motivos para dar gracias!)", empezaba diciendo.

Y la verdad es que en lo profesional no puede quejarse. Ha lanzado una colección de ropa para familias y no deja de recibir proyectos de diferentes marcas. Pero ha habido otros factores que la han llevado a sentirse así: "Los retrasos de Casa Verdeliss no ayudan, creo que hemos sido los únicos influencer que no habréis visto irse de vacaciones este verano....nos tiene consumidos a muchos niveles, pero especialmente el factor emocional es difícil de gestionar😪", añadía. Y es cierto, la falta de vacaciones, al final hace mella.

Aunque precisamente compartía estas palabras junto a una fotografía familiar en Estados Unidos. Eso sí, lo reconoce y lo explica: "Y bueno...con todo este percal, se le ocurrió a Aritz sorprenderme. Me convenció con un 'a tomar por saco todo' y casi de relámpago, kilómetros de separación a los problemas. Alquilamos por nuestra cuenta la típica casita californiana, billetes comprados y un viaje supuestamente de ida/vuelta sola, se convirtió en una experiencia de reflotar nuestra relación en pareja y familia", explicó.

Y parece que ese viaje la ayudó a reflexionar. "Me di cuenta de muchas cosas, que no siempre funciona todo como nos gustaría, pero que sí es nuestra opción la importancia que queremos otorgarle. No sé si tendré la fuerza de llevarlo a cabo, la cabeza es traicionera jeje! Pero fue un bonito toque de atención y mientras paseaba por las calles de Los Ángeles, volví a aquella Estefi de 20 años que ni en su versión más optimista hubiese imaginado ver su sueño cumplido de la mano del amor de su vida y 7 maravillosos hijos", aseguraba, reconociendo que puede sentirse afortunada con lo que ha conseguido.

No hemos podido ver muchas imágenes de ese viaje y ella ha reconocido que es porque querían desconectar de verdad pero ha asegurado que las iremos viendo. Y antes de terminar no ha pasado la oportunidad de dar las gracias por el apoyo que siempre recibe: "Y con esto y un bizcocho...os doy gracias, por estar siempre ahí, por vuestra comprensión, por saberme esperar".

Seguro que el haberse desahogado también le habrá ayudado a mirar hacia delante con más optimismo.